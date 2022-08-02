الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام ولي العهد
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYATتعيين الشيخ أحمد النواف رئيسا للوزراء في الكويت وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYAT
أدت الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد النواف اليمين الدستورية صباح اليوم أمام ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في بيان بالعاصمة الكويت.
ووفقا لوسائل إعلام كويتية فإن ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وصف أثناء استقباله الحكومة الكويتية لأداء اليمين الدستورية صباح اليوم، الثلاثاء، المرحلة الحالية بانها هامة وتتطلب "العمل بروح الفريق الواحد لتسريع عملية التنمية"
عاجل - الحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف تؤدي اليمين الدستورية أمام سمو ولي العهدhttps://t.co/eHOhlcWeMH pic.twitter.com/VU2ZIMtbID— الجريدة (@aljarida) August 2, 2022
وقال: "إنكم أمام مسؤوليات كبيرة وأمانة عظيمة حملتموها تجاه الوطن والمواطنين والتي أنتم أهل لها لا سيما في هذه المرحلة الهامة التي تتطلب مضاعفة الجهود والعطاء والعمل بروح الفريق الواحد لتسريع عملية التنمية والبناء في البلاد".
كما شدد ولي العهد على ضرورة "العمل على تحقيق الطموحات التي يتطلع إليها الجميع وتجسيد احترام الدستور والقانون والأنظمة والعمل على تلمس وحل مشاكل المواطنين التي يواجهونها في الوزارات والدوائر الحكومية".
سمو ولي العهد لـ #الحكومة_الجديدة:— الجريدة (@aljarida) August 2, 2022
• أمامكم مسؤوليات كبيرة وأمانة عظيمة حملتموها تجاه الوطن والمواطنين والتي أنتم أهل لها
• مرحلة هامة تتطلب مضاعفة الجهود والعطاء والعمل بروح الفريق الواحد لتسريع عملية التنميةhttps://t.co/eHOhlcWeMH
من جانبه تعهد رئيس الوزراء الكويتي الجديد الشيخ أحمد النواف، بالعمل على تحقيق تطلعات وآمال الشعب الكويتي.
وقال: "نعاهد الله ثم نعاهدكم سيدي سمو ولي العهد أن نكون عند حسن ظن سموكم في تنفيذ وترجمة التوجيهات والمضامين السامية السديدة لسيدي حضرة صاحب السمو الأمير ولسموكم الكريم حفظكم الله ورعاكم".