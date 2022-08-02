https://arabic.sputniknews.com/20220802/الحكيم-يعلن-تأييده-لمبادرة-الكاظمي-بشأن-الأحداث-الأخيرة-التي-يشهدها-العراق-1065878157.html

الحكيم يعلن تأييده لمبادرة الكاظمي بشأن الأحداث الأخيرة التي يشهدها العراق

الحكيم يعلن تأييده لمبادرة الكاظمي بشأن الأحداث الأخيرة التي يشهدها العراق

أعلن رئيس تيار "الحكمة الوطني" في العراق، عمار الحكيم، "تأييده لمبادرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد". 02.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-02T06:30+0000

2022-08-02T06:30+0000

2022-08-02T06:30+0000

أخبار العراق اليوم

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وقال الحكيم، في بيان له، إن تياره "يؤيد مبادرة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، والتي تبنينا الكثير مما ورد في بنودها مرات عدة للحيلولة دون انزلاق الوضع إلى ما لا يحمد عقباه لا سيما ما يتعلق بركون وجلوس فرقاء وشركاء المشهد العراقي على طاولة حوار تتبنى مبادرة وطنية شاملة تفضي لإنهاء الإنسداد السياسي في البلاد"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وأكد أيضا "تأييده لمطالبة جميع المتظاهرين الالتزام بالسلمية واحترام مؤسسات الدولة وإخلائها والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والتعاون مع قوات الأمن لحفظ النظام وعدم خرق القانون".ودعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، جميع الأطراف السياسية في البلاد، إلى حوار وطني عبر تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل الأطراف، بغية الوصول لحل للأزمة التي تشهدها البلاد.وقال الكاظمي، في بيان: "أدعو جميع الأطراف إلى تبني أجواء التهدئة، ودعم مؤسسات الدولة من خلال الآتي.. على الإخوة المتظاهرين التعاون مع القوات الأمنية، واحترام مؤسسات الدولة، وإخلائها، والالتزام بالنظام العام".وتظاهر أنصار "الإطار التنسيقي" قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد، فيما حاولت القوات الأمنية العراقية منعهم من دخول المنطقة، غداة دعوة "الإطار التنسيقي"، إلى "تظاهرات حاشدة اليوم الاثنين أمام المنطقة الخضراء وسط بغداد، للدفاع عن الدولة العراقية".وكان زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، أكد الأحد الماضي، أن "الثورة العفوية التي حررت المنطقة الخضراء، هي الفرصة الذهبية لكل من اكتوى من الشعب بنار الظلم".واعتبر الصدر، أن "اعتصام أنصاره داخل البرلمان يمثل ثورة عفوية حررت المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد"، مشيراً إلى أن "ما يحصل يعد فرصة ذهبية لكل من اكتوى بالظلم والفساد والإرهاب والتبعية".ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.

https://arabic.sputniknews.com/20220801/العبادي-يدعو-جميع-الأطراف-العراقية-للاستجابة-لدعوة-الكاظمي-والبدء-بحوارات-جادة-وصادقة-1065871994.html

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أخبار العراق اليوم