https://arabic.sputniknews.com/20220802/الخارجية-الصينية-بات-واضحا-أن-الولايات-المتحدة-هي-من-تغذي-التوتر-في-المنطقة-وعليها-تحمل-المسؤولية-1065880944.html

الخارجية الصينية: بات واضحا أن الولايات المتحدة هي من تغذي التوتر في المنطقة وعليها تحمل المسؤولية

الخارجية الصينية: بات واضحا أن الولايات المتحدة هي من تغذي التوتر في المنطقة وعليها تحمل المسؤولية

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن بكين أبلغت واشنطن مرارا بمعارضتها زيارة بيلوسي إلى تايوان، وأنه بات واضحا أن الولايات المتحدة هي من تغذي... 02.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-02T07:28+0000

2022-08-02T07:28+0000

2022-08-02T07:58+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102703/06/1027030635_0:0:2272:1279_1920x0_80_0_0_5825b77775921a41cf7520b47f2088b0.jpg

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، في إفادة صحفية، اليوم الثلاثاء، إن الصين والولايات المتحدة على اتصال وثيق على جميع المستويات وعبر قنوات مختلفة على خلفية وصول بيلوسي المتوقع إلى الجزيرة مساء الثلاثاء.وأكدت هوا تشون ينغ أن الصين أوضحت مرارا للولايات المتحدة أنها تعارض بشدة زيارة بيلوسي لتايوان.وأضافت: "نأمل أن يدرك المسؤولون في الولايات المتحدة أهمية وحساسية هذه المسألة، فضلا عن المخاطر المقبلة".وأكدت تشون ينغ أن الصين ستتخذ إجراءات حاسمة لحماية سيادة الدولة ووحدة أراضيها في حال زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان.وأضافت: "نولي اهتماما وثيقا لزيارة بيلوسي، وإذا تصرفت الولايات المتحدة بعنجهية وبغض النظر عن رأي الآخرين، فإن الصين ستتخذ بالتأكيد إجراءات حاسمة لحماية السيادة والمصالح الأمنية".يشار إلى أن بيلوسي قد تصل إلى تايوان مساء الثلاثاء، وتم إرسال رسالة التهديد في الصباح، وكتب في نص الرسالة أنه "لمنع زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، تم زرع ثلاث عبوات ناسفة في المطار"، بحسب ما ذكرت صحيفة "هوانكيو شيباو".وقد أخطرت إدارة المطار على الفور دائرة أمن المطارات ووزارة النقل وإدارة الطيران المدني والشرطة ووكالات إنفاذ القانون.لم يتم الإعلان عن إخلاء المطار، ولكن تم حث الموظفين على إظهار أقصى درجات اليقظة.في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام التايوانية أن بيلوسي، على رأس وفد أمريكي، يجب أن تهبط بين الساعة 21.00 و22.30 يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (12.00 - 15.30 بتوقيت غرينيتش) في مطار سونغشان في تايبيه، ثم ستقضي الليلة في فندق جراند، وفي صباح يوم الأربعاء، ستزور البرلمان التايواني، حيث ستلتقي بقيادات الجزيرة.

https://arabic.sputniknews.com/20220802/تهديدات-لمطار-العاصمة-التايوانية-بوجود-3-عبوات-ناسفة-لتعطيل-زيارة-بيلوسي-1065879774.html

https://arabic.sputniknews.com/20220801/المبعوث-الصيني-إلى-الأمم-المتحدة-زيارة-بيلوسي-إلى-تايوان-ستقوض-الأمن-والاستقرار-1065874451.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم