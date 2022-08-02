https://arabic.sputniknews.com/20220802/الهند-تسجّل-أول-وفاة-محتملة-بجدري-القردة-1065876183.html
الهند تسجّل أول وفاة محتملة بجدري القردة
الهند تسجّل أول وفاة محتملة بجدري القردة
أعلنت السلطات الهندية، أمس الاثنين، عن أول وفاة في آسيا يحتمل بأن تكون نتيجة الإصابة بجدري القردة. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T01:54+0000
2022-08-02T01:54+0000
2022-08-02T01:54+0000
جدري القردة
أخبار الهند اليوم
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ونقلت صحيفة "إنديان إكسبرس" عن وزيرة الصحة الهندية، فينا جورج، قولها إن "أعراض جدري القردة لم تكن ظاهرة على الشاب. أدخل إلى المستشفى لإصابته بأعراض التهاب الدماغ والإرهاق".وقالت إن 20 شخصا تم تصنيفهم على أنهم يشكّلون خطرا كبيرا تحت المراقبة بينهم أفراد عائلة الشاب العشريني وأصدقاؤه وأي موظفين صحيين قد يكونون خالطوه.وتفيد منظمة الصحة العالمية بأنه تم رصد أكثر من 18 ألف إصابة بجدري القردة في أنحاء العالم، خارج القارة الإفريقية، منذ مطلع مايو/أيار الماضي علما بأن معظمها سجّلت في أوروبا.
https://arabic.sputniknews.com/20220801/بيرو-تسجل-أول-حالة-وفاة-بجدري-القرود-1065872958.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
جدري القردة, أخبار الهند اليوم
الهند تسجّل أول وفاة محتملة بجدري القردة
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أعلنت السلطات الهندية، أمس الاثنين، عن أول وفاة في آسيا يحتمل بأن تكون نتيجة الإصابة بجدري القردة.
ونقلت صحيفة "إنديان إكسبرس" عن وزيرة الصحة الهندية، فينا جورج، قولها إن "أعراض جدري القردة
لم تكن ظاهرة على الشاب. أدخل إلى المستشفى لإصابته بأعراض التهاب الدماغ والإرهاق".
وقالت إن 20 شخصا تم تصنيفهم على أنهم يشكّلون خطرا كبيرا تحت المراقبة بينهم أفراد عائلة الشاب العشريني وأصدقاؤه وأي موظفين صحيين قد يكونون خالطوه.
وتفيد منظمة الصحة العالمية بأنه تم رصد أكثر من 18 ألف إصابة بجدري القردة في أنحاء العالم، خارج القارة الإفريقية، منذ مطلع مايو/أيار الماضي علما بأن معظمها سجّلت في أوروبا.