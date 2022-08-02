https://arabic.sputniknews.com/20220802/تدريبات-عسكرية-صينية-تطوق-تايوان-من-جميع-الجهات-في-الليلة-الأولى-لبيلوسي-فيها-صور---1065920231.html

تدريبات عسكرية صينية "تطوق" تايوان من جميع الجهات في الليلة الأولى لبيلوسي فيها... صور

تدريبات عسكرية صينية "تطوق" تايوان من جميع الجهات في الليلة الأولى لبيلوسي فيها... صور

كشفت مصادر إعلامية النقاب عن خرائط تظهر نطاق التدريبات العسكرية التي أعلنت عنها الصين، اليوم الثلاثاء، في ظل التوتر الكبير الذي تشهده المنطقة على خلفية زيارة... 02.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-02T19:38+0000

2022-08-02T19:38+0000

2022-08-02T19:47+0000

العالم

الصين

التوتر العسكري بين الصين وتايوان

رصد عسكري

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أعلنت الصين أنها ستجري تجارب صاروخية وتدريبات عسكرية حول تايوان بعد وقت قصير من قيام بيلوسي بخطوتها متحدية التحذيرات الصينية المتكررة من الهبوط في الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.وقال الجيش الصيني إنه سيجري سلسلة من التدريبات العسكرية بما في ذلك "إطلاق نار حي بعيد المدى في مضيق تايوان" اعتبارا من مساء اليوم الثلاثاء.ونشرت وكالات إعلام وصحف مثل "بلومبرغ" خريطة تظهر نطاق التدريبات التي ستقوم بها الصين، حيث تظهر قيامها بمناورات تشمل المناطق المائية المحيطة بتايوان (الصين) من جميع الجهات.وكان المتحدث، باسم قيادة المسرح الشرقي التابع للجيش الصيني، شي يي، قد قال في بيان: "هذا الإجراء يستهدف التصعيد الأمريكي الصادم الأخير بشأن قضية تايوان، وهو بمثابة تحذير جاد لقوى الاستقلال التايوانية أو أولئك الذين يسعون إلى الاستقلال".أعلنت السلطات في تايوان (الصين)، اليوم الثلاثاء، اختراق 21 طائرة حربية صينية مجال وسائل الدفاع الجوي بالجزيرة. وقال بيان صادر عن الدفاع التايوانية: وأشارت وزارة الدفاع إلى أنها أرسلت دورية جوية لمراقبة الوضع، ونشرت أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، وإصدار إنذارات لاسلكية.يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان وسط جوّ مشحون بالتوتر بسبب رفض الصين لهذه الزيارة.هبطت الطائرة التابعة للقوات الجوية الأمريكية التي تقل بيلوسي في تايبيه الساعة 10:44 مساءً بالتوقيت المحلي (14:44 بتوقيت غرينتش)، وفقا لفيديو بث مباشر من المطار.وفي وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون الصيني، انطلاق مقاتلات "سو-35" تابعة للجيش الصيني باتجاه مضيق تايوان.وذكر التلفزيون الصيني: "توجهت مقاتلات "سو 35" من القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني نحو مضيق تايوان على خلفية اقتراب طائرة أجنبية من تايوان، والتي من المفترض أن تكون رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على متنها".

https://arabic.sputniknews.com/20220802/الخارجية-الصينية-تستدعي-السفير-الأمريكي-وتسلمه-مذكرة-احتجاج-1065919471.html

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العالم, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, رصد عسكري