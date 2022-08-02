https://arabic.sputniknews.com/20220802/تركيا-تعلن-تحييد-عنصرين-من-حزب-العمال-الكردستاني-شمالي-العراق-1065915601.html

تركيا تعلن تحييد عنصرين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

تركيا تعلن تحييد عنصرين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، تحييد مسلحين اثنين من عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. 02.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-02T16:09+0000

2022-08-02T16:09+0000

2022-08-02T16:09+0000

حزب العمال الكردستاني

أخبار تركيا اليوم

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ونقلت وكالة "الأناضول" عن بيان لوزارة الدفاع أن "الجيش التركي الباسل يواصل "تدمير جحور الإرهابيين واحدا تلو الآخر".وأشارت إلى تحييد "إرهابيين اثنين" تم رصدهما في منطقة "غارا" في شمال العراق.وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي أعلنت تركيا إطلاق عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل "حزب العمال الكردستاني" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.​​​​وفي 15 يونيو/ حزيران الماضي أطلقت عملية "مخلب النمر" ضد عناصر التنظيم في منطقة حفتانين.

https://arabic.sputniknews.com/20220802/تركيا-طردنا-9-آلاف-إرهابي-أجنبي-بينهم-أوروبيون-وأمريكيون-منذ-2011-1065914866.html

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حزب العمال الكردستاني, أخبار تركيا اليوم