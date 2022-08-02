https://arabic.sputniknews.com/20220802/تركيا-تعلن-تحييد-عنصرين-من-حزب-العمال-الكردستاني-شمالي-العراق-1065915601.html
تركيا تعلن تحييد عنصرين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
تركيا تعلن تحييد عنصرين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، تحييد مسلحين اثنين من عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T16:09+0000
2022-08-02T16:09+0000
2022-08-02T16:09+0000
حزب العمال الكردستاني
أخبار تركيا اليوم
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ونقلت وكالة "الأناضول" عن بيان لوزارة الدفاع أن "الجيش التركي الباسل يواصل "تدمير جحور الإرهابيين واحدا تلو الآخر".وأشارت إلى تحييد "إرهابيين اثنين" تم رصدهما في منطقة "غارا" في شمال العراق.وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي أعلنت تركيا إطلاق عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل "حزب العمال الكردستاني" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.وفي 15 يونيو/ حزيران الماضي أطلقت عملية "مخلب النمر" ضد عناصر التنظيم في منطقة حفتانين.
https://arabic.sputniknews.com/20220802/تركيا-طردنا-9-آلاف-إرهابي-أجنبي-بينهم-أوروبيون-وأمريكيون-منذ-2011-1065914866.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
حزب العمال الكردستاني, أخبار تركيا اليوم
تركيا تعلن تحييد عنصرين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، تحييد مسلحين اثنين من عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.
ونقلت وكالة "الأناضول"
عن بيان لوزارة الدفاع أن "الجيش التركي الباسل يواصل "تدمير جحور الإرهابيين واحدا تلو الآخر".
وأشارت إلى تحييد "إرهابيين اثنين" تم رصدهما في منطقة "غارا" في شمال العراق.
وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي أعلنت تركيا إطلاق عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل "حزب العمال الكردستاني
" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.
وفي 15 يونيو/ حزيران الماضي أطلقت عملية "مخلب النمر" ضد عناصر التنظيم في منطقة حفتانين.