عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220802/تركيا-تعلن-تحييد-عنصرين-من-حزب-العمال-الكردستاني-شمالي-العراق-1065915601.html
تركيا تعلن تحييد عنصرين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
تركيا تعلن تحييد عنصرين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، تحييد مسلحين اثنين من عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T16:09+0000
2022-08-02T16:09+0000
حزب العمال الكردستاني
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050665823_94:0:1075:552_1920x0_80_0_0_0d0d58079edd18f0b5a752e0eb12a2a8.jpg
ونقلت وكالة "الأناضول" عن بيان لوزارة الدفاع أن "الجيش التركي الباسل يواصل "تدمير جحور الإرهابيين واحدا تلو الآخر".وأشارت إلى تحييد "إرهابيين اثنين" تم رصدهما في منطقة "غارا" في شمال العراق.وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي أعلنت تركيا إطلاق عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل "حزب العمال الكردستاني" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.​​​​وفي 15 يونيو/ حزيران الماضي أطلقت عملية "مخلب النمر" ضد عناصر التنظيم في منطقة حفتانين.
https://arabic.sputniknews.com/20220802/تركيا-طردنا-9-آلاف-إرهابي-أجنبي-بينهم-أوروبيون-وأمريكيون-منذ-2011-1065914866.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050665823_216:0:952:552_1920x0_80_0_0_5a8758a1a563d9d27fc3b98ddcc7d8cd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حزب العمال الكردستاني, أخبار تركيا اليوم

تركيا تعلن تحييد عنصرين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

16:09 GMT 02.08.2022
© Sputnik . Ali Hashemدوريات أمريكية ومروحيات روسية على خطوط التماس مع الجيش التركي شرقي سوريا
دوريات أمريكية ومروحيات روسية على خطوط التماس مع الجيش التركي شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© Sputnik . Ali Hashem
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، تحييد مسلحين اثنين من عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن بيان لوزارة الدفاع أن "الجيش التركي الباسل يواصل "تدمير جحور الإرهابيين واحدا تلو الآخر".
عناصر من جماعات مسلحة سورية مشاركة في عملية غصن الزيتون في عفرين السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
تركيا: طردنا 9 آلاف إرهابي أجنبي بينهم أوروبيون وأمريكيون منذ 2011
15:56 GMT
وأشارت إلى تحييد "إرهابيين اثنين" تم رصدهما في منطقة "غارا" في شمال العراق.
وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي أعلنت تركيا إطلاق عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل "حزب العمال الكردستاني" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.​​​​
وفي 15 يونيو/ حزيران الماضي أطلقت عملية "مخلب النمر" ضد عناصر التنظيم في منطقة حفتانين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала