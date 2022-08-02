https://arabic.sputniknews.com/20220802/عشرات-من-عناصر-الأمن-يحرسون-نانسي-بيلوسي-خلال-زيارتها-لماليزيافيديو-1065892565.html
عشرات من عناصر الأمن يحرسون نانسي بيلوسي خلال زيارتها لماليزيا...فيديو
عشرات من عناصر الأمن يحرسون نانسي بيلوسي خلال زيارتها لماليزيا...فيديو
تم تسجيل مقطع فيديو لرئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وهي تسير محاطة بالعشرات من حراس الأمن. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T10:25+0000
2022-08-02T10:25+0000
2022-08-02T10:29+0000
نادي الفيديو
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار ماليزيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1065886548_0:0:1641:923_1920x0_80_0_0_6aae9126e6b47893e1e2b37c08a37b5f.jpg
وبعد زيارتها لماليزيا، من المتوقع أن تتوجه بيلوسي إلى تايوان على الرغم من تحذيرات الصين بعدم زيارة الجزيرة.يشار إلى أن بيلوسي قد تصل إلى تايوان مساء الثلاثاء، وتم إرسال رسالة تهديد في الصباح، وكتب في نص الرسالة أنه "لمنع زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، تم زرع ثلاث عبوات ناسفة في المطار"، بحسب ما ذكرت صحيفة "هوانكيو شيباو".وقد أخطرت إدارة المطار على الفور دائرة أمن المطارات ووزارة النقل وإدارة الطيران المدني والشرطة ووكالات إنفاذ القانون.لم يتم الإعلان عن إخلاء المطار، ولكن تم حث الموظفين على إظهار أقصى درجات اليقظة.في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام التايوانية أن بيلوسي، على رأس وفد أمريكي، يجب أن تهبط بين الساعة 21.00 و22.30 يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (12.00 - 15.30 بتوقيت غرينيتش) في مطار سونغشان في تايبيه، ثم ستقضي الليلة في فندق جراند، وفي صباح يوم الأربعاء، ستزور البرلمان التايواني، حيث ستلتقي بقيادات الجزيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220802/تهديدات-لمطار-العاصمة-التايوانية-بوجود-3-عبوات-ناسفة-لتعطيل-زيارة-بيلوسي-1065879774.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار ماليزيا اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1065886548_0:0:1457:1093_1920x0_80_0_0_52f9675d3d1683b4381c7399142de24a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ماليزيا اليوم
عشرات من عناصر الأمن يحرسون نانسي بيلوسي خلال زيارتها لماليزيا...فيديو
10:25 GMT 02.08.2022 (تم التحديث: 10:29 GMT 02.08.2022) تابعنا عبر
تم تسجيل مقطع فيديو لرئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وهي تسير محاطة بالعشرات من حراس الأمن.
وبعد زيارتها لماليزيا، من المتوقع أن تتوجه بيلوسي إلى تايوان على الرغم من تحذيرات الصين بعدم زيارة الجزيرة.
يشار إلى أن بيلوسي قد تصل إلى تايوان مساء الثلاثاء، وتم إرسال رسالة تهديد في الصباح، وكتب في نص الرسالة أنه "لمنع زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، تم زرع ثلاث عبوات ناسفة في المطار"، بحسب ما ذكرت صحيفة "هوانكيو شيباو".
وقد أخطرت إدارة المطار على الفور دائرة أمن المطارات ووزارة النقل وإدارة الطيران المدني والشرطة ووكالات إنفاذ القانون.
لم يتم الإعلان عن إخلاء المطار، ولكن تم حث الموظفين على إظهار أقصى درجات اليقظة.
في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام التايوانية أن بيلوسي، على رأس وفد أمريكي، يجب أن تهبط بين الساعة 21.00 و22.30 يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (12.00 - 15.30 بتوقيت غرينيتش) في مطار سونغشان في تايبيه، ثم ستقضي الليلة في فندق جراند، وفي صباح يوم الأربعاء، ستزور البرلمان التايواني، حيث ستلتقي بقيادات الجزيرة.