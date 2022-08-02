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https://arabic.sputniknews.com/20220802/وزير-الدفاع-الأوكراني-يشيد-بالمساعدات-العسكرية-الأمريكية-الداعمة-للديمقراطية-والأمن-في-المنطقة-1065885265.html
وزير الدفاع الأوكراني يشيد بالمساعدات العسكرية الأمريكية الداعمة للديمقراطية والأمن في المنطقة
وزير الدفاع الأوكراني يشيد بالمساعدات العسكرية الأمريكية الداعمة للديمقراطية والأمن في المنطقة
أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، أن حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة تعد بمثابة استثمار في أمن "الناتو". 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T09:00+0000
2022-08-02T09:00+0000
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وكتب ريزنيكوف على صفحته على منصة "تويتر": "حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة هي استثمار آخر في أمن المنطقة الشرقية لحلف شمال الأطلسي ودعم الديمقراطية في الاتحاد الأوروبي".وكشف وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، اليوم الاثنين، عن وصول أربع راجمات صواريخ أمريكية من طراز "هيمارس" إلى الجيش الأوكراني.وجاء إعلان الوزير الأوكراني ريزنيكوف على صفحته الخاصة في "تويتر"، قال فيه: "وصلت أربع راجمات صواريخ أمريكية من طراز "هيمارس" إضافية إلى أوكرانيا، حيث أصبح صوت هذه الراجمات هو الأهم هذا الصيف على الخطوط الأمامية".كما شكر ريزنيكوف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ووزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، على تعزيز القوات الأوكرانية.ومن أجل تجنب الإصابة يلجأ مستخدمو صواريخ "هيمارس" في صفوف القوات التابعة لنظام كييف إلى تكتيك الإرهابيين، فيتعمدون إطلاق صواريخ "هيمارس" على أهداف تفتقر إلى حماية مضادة للصواريخ، أي أنهم يستخدمونها ضد المنشآت المدنية في الغالب. وليس هذا فقط، بل يلجؤون إلى استخدامها في عمليات القصف الصاروخي المكثف إلى جانب صواريخ أخرى مثل "أوراغان" أو "توتشكا" كأهداف كاذبة.وقد سلمت واشنطن وحلفاؤها نظام الحكم في كييف العشرات من راجمات صواريخ "هيمارس" وغيرها من الأسلحة إلى نظام الحكم الأوكراني حتى تتمكن قواته من مواصلة أعمالها العدوانية ضد جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية وكذلك ضد مناطق الجنوب الأوكراني التي تحررت أخيرا من التبعية لنظام الحكم في كييف بمساعدة القوات الروسية.
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العالم

وزير الدفاع الأوكراني يشيد بالمساعدات العسكرية الأمريكية الداعمة للديمقراطية والأمن في المنطقة

09:00 GMT 02.08.2022
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، ضمن الوفد الأوكراني، يصل إلى غوميل من أجل المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، 28 فبراير 2022
وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، ضمن الوفد الأوكراني، يصل إلى غوميل من أجل المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، أن حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة تعد بمثابة استثمار في أمن "الناتو".
وكتب ريزنيكوف على صفحته على منصة "تويتر": "حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة هي استثمار آخر في أمن المنطقة الشرقية لحلف شمال الأطلسي ودعم الديمقراطية في الاتحاد الأوروبي".
وكشف وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، اليوم الاثنين، عن وصول أربع راجمات صواريخ أمريكية من طراز "هيمارس" إلى الجيش الأوكراني.
وجاء إعلان الوزير الأوكراني ريزنيكوف على صفحته الخاصة في "تويتر"، قال فيه: "وصلت أربع راجمات صواريخ أمريكية من طراز "هيمارس" إضافية إلى أوكرانيا، حيث أصبح صوت هذه الراجمات هو الأهم هذا الصيف على الخطوط الأمامية".
كما شكر ريزنيكوف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ووزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، على تعزيز القوات الأوكرانية.
ومن أجل تجنب الإصابة يلجأ مستخدمو صواريخ "هيمارس" في صفوف القوات التابعة لنظام كييف إلى تكتيك الإرهابيين، فيتعمدون إطلاق صواريخ "هيمارس" على أهداف تفتقر إلى حماية مضادة للصواريخ، أي أنهم يستخدمونها ضد المنشآت المدنية في الغالب. وليس هذا فقط، بل يلجؤون إلى استخدامها في عمليات القصف الصاروخي المكثف إلى جانب صواريخ أخرى مثل "أوراغان" أو "توتشكا" كأهداف كاذبة.
وقد سلمت واشنطن وحلفاؤها نظام الحكم في كييف العشرات من راجمات صواريخ "هيمارس" وغيرها من الأسلحة إلى نظام الحكم الأوكراني حتى تتمكن قواته من مواصلة أعمالها العدوانية ضد جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية وكذلك ضد مناطق الجنوب الأوكراني التي تحررت أخيرا من التبعية لنظام الحكم في كييف بمساعدة القوات الروسية.
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