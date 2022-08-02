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وكالة الأنباء الكويتية: صدور مرسوم بحل مجلس الأمة
https://arabic.sputniknews.com/20220802/وكالة-الأنباء-الكويتية-صدور-مرسوم-بحل-مجلس-الأمة--1065901419.html
وكالة الأنباء الكويتية: صدور مرسوم بحل مجلس الأمة
وكالة الأنباء الكويتية: صدور مرسوم بحل مجلس الأمة
قالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن مرسوما صدر بحل مجلس الأمة. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T12:02+0000
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أخبار الكويت اليوم
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ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية لدولة الكويت عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أن المجلس قد تم حله طبقا لمرسوم أميري صدر اليوم الثلاثاء.
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أخبار الكويت اليوم

وكالة الأنباء الكويتية: صدور مرسوم بحل مجلس الأمة

12:02 GMT 02.08.2022 (تم التحديث: 12:17 GMT 02.08.2022)
© AP Photo / Ali Al-Ghuneimمجلس الأمة الكويتي
مجلس الأمة الكويتي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Ali Al-Ghuneim
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يتبع
قالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن مرسوما صدر بحل مجلس الأمة.
ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية لدولة الكويت عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أن المجلس قد تم حله طبقا لمرسوم أميري صدر اليوم الثلاثاء.
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