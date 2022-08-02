https://arabic.sputniknews.com/20220802/وكالة-الأنباء-الكويتية-صدور-مرسوم-بحل-مجلس-الأمة--1065901419.html
وكالة الأنباء الكويتية: صدور مرسوم بحل مجلس الأمة
وكالة الأنباء الكويتية: صدور مرسوم بحل مجلس الأمة
قالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن مرسوما صدر بحل مجلس الأمة. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T12:02+0000
2022-08-02T12:02+0000
2022-08-02T12:17+0000
أخبار الكويت اليوم
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ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية لدولة الكويت عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أن المجلس قد تم حله طبقا لمرسوم أميري صدر اليوم الثلاثاء.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم
وكالة الأنباء الكويتية: صدور مرسوم بحل مجلس الأمة
12:02 GMT 02.08.2022 (تم التحديث: 12:17 GMT 02.08.2022) تابعنا عبر
يتبع
قالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن مرسوما صدر بحل مجلس الأمة.
ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية لدولة الكويت عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أن المجلس قد تم حله طبقا لمرسوم أميري صدر اليوم الثلاثاء.