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https://arabic.sputniknews.com/20220802/وكالة-الرئيس-الإيراني-يتوجه-إلى-نيويورك-لحضور-اجتماعات-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1065883633.html
وكالة: الرئيس الإيراني يتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
وكالة: الرئيس الإيراني يتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهاداري جهرمي، اليوم الثلاثاء أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيتوجه إلى نيويورك في سبتمبر/ أيلول المقبل لحضور... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T08:35+0000
2022-08-02T08:35+0000
العالم
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وذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية تصريحات جهرمي الذي قال "تم وضع جميع البرامج التمهيدية فيما يتعلق بمشاركة آية الله رئيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة". وفي العام الماضي ألغى الرئيس الإيراني حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وشارك في اللقاءات عبر رابط الفيديو.ويعتزم نحو 157 من رؤساء الدول والحكومات، حضور أول تجمع شخصي لزعماء العالم منذ بدء الجائحة ضمن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل.ومن بين رؤساء الدول البالغ عددهم 104 على القائمة المؤقتة، الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني ملك الأردن، ورؤساء إيران وفرنسا والبرازيل وكولومبيا وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وفنزويلا، بحسب "أسوشيتيد برس".ومن بين رؤساء الحكومات البالغ عددهم 53 في القائمة، رئيس وزراء المملكة المتحدة الجديد الذي لم يتم اختياره بعد، والمستشار الألماني أولاف شولتز، ورؤساء وزراء اليابان وإسرائيل والعراق وباكستان.بحسب القائمة، سترسل الصين نائب رئيس وزرائها، وترسل روسيا وزير الخارجية سيرغي لافروف، الذي مثل البلاد في السنوات الأخيرة. كما سيشارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس حكومة الكرسي الرسولي وهو مراقب دائم للأمم المتحدة.في سبتمبر 2020، منع الوباء قادة العالم من القدوم إلى نيويورك لحضور اجتماعهم السنوي لأول مرة في 75 عاما من تاريخ الأمم المتحدة. وبدلا من ذلك، عُرضت الخطب المسجلة مسبقا للقادة في قاعة الجمعية العامة، وقدمها دبلوماسي واحد من كل بلد.في سبتمبر الماضي، قررت الأمم المتحدة صيغة مختلطة - تسمح لقادة العالم بحضور التجمع السنوي شخصيا - أو إلقاء خطابات مسجلة مسبقا إذا منعتهم قيود الوباء من السفر، وهو الخيار الذي اختاره 72 من القادة.
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العالم

وكالة: الرئيس الإيراني يتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

08:35 GMT 02.08.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طهران
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
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أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهاداري جهرمي، اليوم الثلاثاء أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيتوجه إلى نيويورك في سبتمبر/ أيلول المقبل لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية تصريحات جهرمي الذي قال "تم وضع جميع البرامج التمهيدية فيما يتعلق بمشاركة آية الله رئيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وفي العام الماضي ألغى الرئيس الإيراني حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وشارك في اللقاءات عبر رابط الفيديو.
ويعتزم نحو 157 من رؤساء الدول والحكومات، حضور أول تجمع شخصي لزعماء العالم منذ بدء الجائحة ضمن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل.
ومن بين رؤساء الدول البالغ عددهم 104 على القائمة المؤقتة، الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني ملك الأردن، ورؤساء إيران وفرنسا والبرازيل وكولومبيا وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وفنزويلا، بحسب "أسوشيتيد برس".
ومن بين رؤساء الحكومات البالغ عددهم 53 في القائمة، رئيس وزراء المملكة المتحدة الجديد الذي لم يتم اختياره بعد، والمستشار الألماني أولاف شولتز، ورؤساء وزراء اليابان وإسرائيل والعراق وباكستان.
بحسب القائمة، سترسل الصين نائب رئيس وزرائها، وترسل روسيا وزير الخارجية سيرغي لافروف، الذي مثل البلاد في السنوات الأخيرة. كما سيشارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس حكومة الكرسي الرسولي وهو مراقب دائم للأمم المتحدة.
في سبتمبر 2020، منع الوباء قادة العالم من القدوم إلى نيويورك لحضور اجتماعهم السنوي لأول مرة في 75 عاما من تاريخ الأمم المتحدة. وبدلا من ذلك، عُرضت الخطب المسجلة مسبقا للقادة في قاعة الجمعية العامة، وقدمها دبلوماسي واحد من كل بلد.
في سبتمبر الماضي، قررت الأمم المتحدة صيغة مختلطة - تسمح لقادة العالم بحضور التجمع السنوي شخصيا - أو إلقاء خطابات مسجلة مسبقا إذا منعتهم قيود الوباء من السفر، وهو الخيار الذي اختاره 72 من القادة.
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