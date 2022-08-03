عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220803/إيران-ما-يزعزع-أمن-المنطقة-هو-تدخل-الدول-الأجنبية-واختراق-الكيان-الصهيوني-1065940642.html
إيران: ما يزعزع أمن المنطقة هو تدخل الدول الأجنبية واختراق الكيان الصهيوني
إيران: ما يزعزع أمن المنطقة هو تدخل الدول الأجنبية واختراق الكيان الصهيوني
أكد السفير الإيراني لدى الكویت محمد إيراني، أن "مزاعم المسؤولین الأمریكیین بشأن تدخلات إيران في شؤون المنطقة لیست جدیدة"، مضيفا أن "ما يزعزع أمن المنطقة هو... 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T10:59+0000
2022-08-03T10:59+0000
أخبار إيران
أخبار الكويت اليوم
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1061749002_0:0:1158:651_1920x0_80_0_0_c4f486ad123ccacd1b48b84d21744cae.jpg
وقال إيراني، في تصريحات مع صحيفة "الرأي" الكويتية، إن "إيران تعتبر تبادل الرأي والتشاور مع أصدقائها الإقليميين حول القضايا الإقليمية والدولية المهمة، أمرا ضروريا، لا سيما أن العلاقات الثنائية أيضا تتمتع بمكانة مهمة في هذه الاتصالات".وأشار إلى أنه خلال أقل من عام من عمر الحكومة الجديدة في إيران، وفضلا عن اللقاءين المباشرين بين وزيري خارجية إيران ونظيره الكويتي، فقد جرت اتصالات هاتفية تشاورية عدة بين الوزيرين، ما يدل على أهمية العلاقات بين إيران والكويت.ولفت إلى أن عبد اللهيان في اتصاله الأخير، أعرب عن ارتياحه لتطور مسيرة العلاقات الثنائية، مؤكداً ضرورة تمتينها وتنميتها المتزايدة. كما أطلع نظيره الكويتي على آخر المستجدات في الملف النووي والمفاوضات.وبشأن تصريحات المسؤولين الأمريكيين، حول تدخلات إيران في المنطقة، قال إيراني: "أظن أننا والشعوب وكافة السلطات في المنطقة، قد مللنا من هذه التصريحات والتهم المكررة وتعودنا عليها"، وحسب تصوري فإن المسؤولين الأمريكيين ودبلوماسييهم الجدد الذين يصلون للمنطقة، وحسب التعليمات الصادرة لهم، يطرحون موضوع التدخلات الإيرانية في دول المنطقة، بغرض أهداف لا تخفى على أحد".وتابع أن "هذه التصريحات ليست جديدة، والجميع في المنطقة يدرك جيداً، أن هدفها هو بث الفرقة والاختلاف والتخويف من إيران"، موضحاً أن "المسؤولين الأمريكيين يظنون بأن تضخيم الخطر الإيراني وزرع الخلافات، سيعود لهم بالفوائد، وهذه الحركة حسب رأيي أصبحت قديمة وأسطوانة مشروخة".وختم إيراني بالقول: "إن ما يزعزع أمن المنطقة هو تدخل الدول الأجنبية واختراق الكيان الصهيوني لمنطقتنا، وهو الذي يهدد السلام والاستقرار".وأعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مؤخرا، أن الإمارات والكويت تعتزمان إرسال سفيريهما إلى طهران في المستقبل القريب.وأشار وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في حوار مع التلفزيون الإيراني إلى أن "الإمارات والكويت سترسلان سفيريهما إلى ‎طهران قريبا".وفيما يتعلق بالعلاقات مع السعودية، قال عبد اللهيان: "أجرينا خمس جولات من المباحثات مع ‎السعودية على المستوى الأمني ووزير الخارجية العراقي أبلغنا الأسبوع الماضي بأن السعودية مستعدة لنقل المحادثات من المستوى الأمني إلى المستوى السياسي وبشكل علني".وأشار عبد اللهيان إلى أن الجانب الإيراني أبلغ الرياض بأن إيران مستعدة لمواصلة الحوار على المستوى السياسي لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20220721/طهران-الإمارات-والكويت-سترسلان-سفيرين-إلى-طهران-والعراق-أبلغنا-رغبة-السعودية-إطلاق-محادثات-1065405097.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1061749002_0:0:880:660_1920x0_80_0_0_81b2cd594f0cefe884fd572444ce5166.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, أخبار الكويت اليوم, أخبار السعودية اليوم

إيران: ما يزعزع أمن المنطقة هو تدخل الدول الأجنبية واختراق الكيان الصهيوني

10:59 GMT 03.08.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFARعلم إيران
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
تابعنا عبرTelegram
أكد السفير الإيراني لدى الكویت محمد إيراني، أن "مزاعم المسؤولین الأمریكیین بشأن تدخلات إيران في شؤون المنطقة لیست جدیدة"، مضيفا أن "ما يزعزع أمن المنطقة هو تدخل الدول الأجنبية واختراق الكيان الصهيوني لمنطقتنا".
وقال إيراني، في تصريحات مع صحيفة "الرأي" الكويتية، إن "إيران تعتبر تبادل الرأي والتشاور مع أصدقائها الإقليميين حول القضايا الإقليمية والدولية المهمة، أمرا ضروريا، لا سيما أن العلاقات الثنائية أيضا تتمتع بمكانة مهمة في هذه الاتصالات".
مؤتمر صحفي مشترك بدمشق بين وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
إيران: الإمارات والكويت سترسلان سفيرين إلى طهران
21 يوليو, 19:48 GMT
وأشار إلى أنه خلال أقل من عام من عمر الحكومة الجديدة في إيران، وفضلا عن اللقاءين المباشرين بين وزيري خارجية إيران ونظيره الكويتي، فقد جرت اتصالات هاتفية تشاورية عدة بين الوزيرين، ما يدل على أهمية العلاقات بين إيران والكويت.
ولفت إلى أن عبد اللهيان في اتصاله الأخير، أعرب عن ارتياحه لتطور مسيرة العلاقات الثنائية، مؤكداً ضرورة تمتينها وتنميتها المتزايدة. كما أطلع نظيره الكويتي على آخر المستجدات في الملف النووي والمفاوضات.
وبشأن تصريحات المسؤولين الأمريكيين، حول تدخلات إيران في المنطقة، قال إيراني: "أظن أننا والشعوب وكافة السلطات في المنطقة، قد مللنا من هذه التصريحات والتهم المكررة وتعودنا عليها"، وحسب تصوري فإن المسؤولين الأمريكيين ودبلوماسييهم الجدد الذين يصلون للمنطقة، وحسب التعليمات الصادرة لهم، يطرحون موضوع التدخلات الإيرانية في دول المنطقة، بغرض أهداف لا تخفى على أحد".
وتابع أن "هذه التصريحات ليست جديدة، والجميع في المنطقة يدرك جيداً، أن هدفها هو بث الفرقة والاختلاف والتخويف من إيران"، موضحاً أن "المسؤولين الأمريكيين يظنون بأن تضخيم الخطر الإيراني وزرع الخلافات، سيعود لهم بالفوائد، وهذه الحركة حسب رأيي أصبحت قديمة وأسطوانة مشروخة".
وختم إيراني بالقول: "إن ما يزعزع أمن المنطقة هو تدخل الدول الأجنبية واختراق الكيان الصهيوني لمنطقتنا، وهو الذي يهدد السلام والاستقرار".
وأعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مؤخرا، أن الإمارات والكويت تعتزمان إرسال سفيريهما إلى طهران في المستقبل القريب.
وأشار وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في حوار مع التلفزيون الإيراني إلى أن "الإمارات والكويت سترسلان سفيريهما إلى ‎طهران قريبا".

وفيما يتعلق بالعلاقات مع السعودية، قال عبد اللهيان: "أجرينا خمس جولات من المباحثات مع ‎السعودية على المستوى الأمني ووزير الخارجية العراقي أبلغنا الأسبوع الماضي بأن السعودية مستعدة لنقل المحادثات من المستوى الأمني إلى المستوى السياسي وبشكل علني".

وأشار عبد اللهيان إلى أن الجانب الإيراني أبلغ الرياض بأن إيران مستعدة لمواصلة الحوار على المستوى السياسي لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России, задействованные в специальной военной операции на Харьковском направлении, на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала