https://arabic.sputniknews.com/20220803/إيران-ما-يزعزع-أمن-المنطقة-هو-تدخل-الدول-الأجنبية-واختراق-الكيان-الصهيوني-1065940642.html

إيران: ما يزعزع أمن المنطقة هو تدخل الدول الأجنبية واختراق الكيان الصهيوني

إيران: ما يزعزع أمن المنطقة هو تدخل الدول الأجنبية واختراق الكيان الصهيوني

أكد السفير الإيراني لدى الكویت محمد إيراني، أن "مزاعم المسؤولین الأمریكیین بشأن تدخلات إيران في شؤون المنطقة لیست جدیدة"، مضيفا أن "ما يزعزع أمن المنطقة هو... 03.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-03T10:59+0000

2022-08-03T10:59+0000

2022-08-03T10:59+0000

أخبار إيران

أخبار الكويت اليوم

أخبار السعودية اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1061749002_0:0:1158:651_1920x0_80_0_0_c4f486ad123ccacd1b48b84d21744cae.jpg

وقال إيراني، في تصريحات مع صحيفة "الرأي" الكويتية، إن "إيران تعتبر تبادل الرأي والتشاور مع أصدقائها الإقليميين حول القضايا الإقليمية والدولية المهمة، أمرا ضروريا، لا سيما أن العلاقات الثنائية أيضا تتمتع بمكانة مهمة في هذه الاتصالات".وأشار إلى أنه خلال أقل من عام من عمر الحكومة الجديدة في إيران، وفضلا عن اللقاءين المباشرين بين وزيري خارجية إيران ونظيره الكويتي، فقد جرت اتصالات هاتفية تشاورية عدة بين الوزيرين، ما يدل على أهمية العلاقات بين إيران والكويت.ولفت إلى أن عبد اللهيان في اتصاله الأخير، أعرب عن ارتياحه لتطور مسيرة العلاقات الثنائية، مؤكداً ضرورة تمتينها وتنميتها المتزايدة. كما أطلع نظيره الكويتي على آخر المستجدات في الملف النووي والمفاوضات.وبشأن تصريحات المسؤولين الأمريكيين، حول تدخلات إيران في المنطقة، قال إيراني: "أظن أننا والشعوب وكافة السلطات في المنطقة، قد مللنا من هذه التصريحات والتهم المكررة وتعودنا عليها"، وحسب تصوري فإن المسؤولين الأمريكيين ودبلوماسييهم الجدد الذين يصلون للمنطقة، وحسب التعليمات الصادرة لهم، يطرحون موضوع التدخلات الإيرانية في دول المنطقة، بغرض أهداف لا تخفى على أحد".وتابع أن "هذه التصريحات ليست جديدة، والجميع في المنطقة يدرك جيداً، أن هدفها هو بث الفرقة والاختلاف والتخويف من إيران"، موضحاً أن "المسؤولين الأمريكيين يظنون بأن تضخيم الخطر الإيراني وزرع الخلافات، سيعود لهم بالفوائد، وهذه الحركة حسب رأيي أصبحت قديمة وأسطوانة مشروخة".وختم إيراني بالقول: "إن ما يزعزع أمن المنطقة هو تدخل الدول الأجنبية واختراق الكيان الصهيوني لمنطقتنا، وهو الذي يهدد السلام والاستقرار".وأعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مؤخرا، أن الإمارات والكويت تعتزمان إرسال سفيريهما إلى طهران في المستقبل القريب.وأشار وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في حوار مع التلفزيون الإيراني إلى أن "الإمارات والكويت سترسلان سفيريهما إلى ‎طهران قريبا".وفيما يتعلق بالعلاقات مع السعودية، قال عبد اللهيان: "أجرينا خمس جولات من المباحثات مع ‎السعودية على المستوى الأمني ووزير الخارجية العراقي أبلغنا الأسبوع الماضي بأن السعودية مستعدة لنقل المحادثات من المستوى الأمني إلى المستوى السياسي وبشكل علني".وأشار عبد اللهيان إلى أن الجانب الإيراني أبلغ الرياض بأن إيران مستعدة لمواصلة الحوار على المستوى السياسي لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

https://arabic.sputniknews.com/20220721/طهران-الإمارات-والكويت-سترسلان-سفيرين-إلى-طهران-والعراق-أبلغنا-رغبة-السعودية-إطلاق-محادثات-1065405097.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إيران, أخبار الكويت اليوم, أخبار السعودية اليوم