https://arabic.sputniknews.com/20220803/الجامعة-العربية-ترحب-بتمديد-الهدنة-في-اليمن-وتدعو-إلى-بدء-عملية-سياسية-جادة-لإنهاء-الأزمة-1065939696.html

الجامعة العربية ترحب بتمديد الهدنة في اليمن وتدعو إلى بدء عملية سياسية جادة لإنهاء الأزمة

الجامعة العربية ترحب بتمديد الهدنة في اليمن وتدعو إلى بدء عملية سياسية جادة لإنهاء الأزمة

رحبت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، بإعلان الأمم المتحدة التوصل إلى اتفاق مع الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، على تمديد الهدنة السارية في البلد... 03.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-03T10:43+0000

2022-08-03T10:43+0000

2022-08-03T10:43+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت الجامعة العربية، في بيان: "رحبت الجامعة العربية بالإعلان الصادر عن الأمم المتحدة بتجديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة، وحتى الثاني من تشرين الأول (أكتوبر) القادم".وأضاف البيان: "تُتيح الهدنة العمل على تخفيف الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يُعاني منها اليمنيون في جميع أنحاء البلاد، كما تفتح المجال أمام البدء في عملية سياسية جادة لإنهاء الأزمة".ونوهت الجامعة العربية إلى أن "الشعب اليمني عانى لسنواتٍ من الحرب، ومن أزمة إنسانية شديدة الوطأة، وأن تجديد الهدنة يُمثل خبراً ساراً لملايين اليمنيين"، مشيرة إلى "أهمية التزام الأطراف ببنود الهدنة في المرحلة المقبلة، وضرورة تعزيز عمل المبعوث الأممي في التوصل إلى اتفاق هدنة موسع ومُستدام".وأكدت الجامعة العربية "أن استمرار الهدنة يمنح زخماً مطلوباً للعملية السياسية ولاستمرار المفاوضات كطريق وحيد لمعالجة الأزمة اليمنية على نحو شامل، توطئةً لإحلال السلام في هذا البلد الذي عانى أهله الكثير".وأعلنت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، على تمديد الهدنة السارية في البلاد لمدة شهرين إضافيين، من 2 أغسطس/آب 2022 وحتى 2 أكتوبر/تشرين الأول 2022.ويعد هذا التمديد لأمد الهدنة هو الثاني على التوالي، إذ أعلنت الأمم المتحدة مطلع يونيو/حزيران الماضي، موافقة الأطراف على مقترح أممي بتمديد اتفاق الهدنة الذي دخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل/نيسان الماضي.ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220803/السعودية-تصدر-بيانا-بشأن-تمديد-الهدنة-في-اليمن-1065928364.html

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العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, جامعة الدول العربية