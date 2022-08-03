https://arabic.sputniknews.com/20220803/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-عن-سرب-عسكري-جديد-من-الطائرات-المسيرة-المقاتلة-1065962738.html

الجيش الإسرائيلي يعلن عن سرب عسكري جديد من الطائرات المسيرة المقاتلة

الجيش الإسرائيلي يعلن عن سرب عسكري جديد من الطائرات المسيرة المقاتلة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن افتتاح سرب عسكري جديد خاص بتشغيل الطائرات المسيرة أطلق عليه اسم سرب "الفينيكس 144". 03.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-03T18:37+0000

2022-08-03T18:37+0000

2022-08-03T18:37+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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القدس - سبوتنيك. وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "سرب (الفينكس- 144) يُعد أول سرب سيقوم بتشغيل مسيّرة (الشرارة) وهي مسيرة جديدة ومتقدمة في سلاح الجو، كجزء من منظومة (غيوم العاصفة) التي سيتم إنشاؤها في الجيش (الإسرائيلي)".وأضاف أدرعي، في بيان، أن "منظومة (غيوم العاصفة) وفي صلبها مسيّرة (الشرارة) تشكل شبكة للقوات الجوية والبرية، وذلك من أجل إنتاج انصهار على المستوى المعلوماتي وتوفير فعالية عسكرية عملياتية. هذه قدرة جديدة ورائدة من شأنها تغيير وجه وسير المعارك وستكون حجر الأساس للجيل الخامس في عالم المسيّرات".وأشار أدرعي إلى أن "سرب (الفينكس- 144) تأسس عام 1972، كسرب حربي. الطائرات المقاتلة الأولى التي أدارها السرب كانت من نوع (النسر)، ولعب دورًا نشطًا وهامًا في حرب يوم الغفران، حيث نفذ خلالها أكثر من 40 إسقاطًا لطائرات العدو، دون خسائر على الإطلاق في صفوفه"، على حد قوله.وأضاف: "بعد خمس سنوات دخلت السرب مقاتلات حربية من نوع (كفير) وفي عام 1981 تم نقل السرب إلى قاعدة (عوفدا) ومن بعدها إلى قاعدة (حتسور) حتى إغلاقه في عام 2005، ليعاد افتتاحه مجددًا كسرب مسيّرات يشغل من قاعدة حتسور الجوية".وتابع أدرعي بالقول إن "إنشاء سرب (فينكس) هو تعبير لقرار اتخذه رئيس هيئة الأركان العامة يتمثل بزيادة عدد المسيَّرات في الجيش وتعزيز فعالية أي اجتياح ميداني لأرض العدو . كما يعد السرب جزءاً من تعزيز جهوزية الجيش بقدرات متقدمة لكشف العدو ومسيرات درون والطائرات مسيرة".وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، إن "اسم (الفينكس) الذي اختير للسرب ليس طائر الفينيق العادي وإنما هو الفينكس بتكوين مختلف، هو أكثر تجددًا من كل صورة تشغيلية سابقة، فلم يشهد سلاح الجو سربًا مماثلًا يحاكي الاحتياجات المتعددة الأذرع".وأضاف كوخافي: "يجسد السرب مفاهيم مبتكرة ستخترق ما هو متعارف عليه ليأخذنا إلى المستقبل. نحن بحاجة إلى هذا السرب لأن الواقع الميداني تغير، العدو بات متواجدًا في المنطقة السكنية وبالتالي يصعب تحديد موقعه. أتمنى لكم النجاح، أنا سعيد لأننا عهدنا إليكم في سلاح الجو بهذا المشروع الجديد والمهم".من جانبه، قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي، اللواء تومار بار: "اليوم يفتتح السرب مرة أخرى، بعد سبعة عشر عامًا من إغلاقه في عام 2005، قافزًا قفزة نوعية في قدراته".واعتبر أن "السرب هو الترجمة العملية لماهية جيش الدفاع في الانتصار على أعدائه، حيث سيقوم بتشغيل منظومة مسيرات متعددة الأذرع. هذه هي الإجراءات العظيمة المبتكرة التي يعتمدها سلاح الجو والتي ستستخدم كأنماط قتال معاصرة للجيش في ضوء مفهوم النصر. قليلة هي جيوش العالم التي تتمتع بهذه القدرات".

https://arabic.sputniknews.com/20220720/الجيش-الإسرائيلي-يقر-لأول-مرة-باستخدام-طائرات-مسيرة-هجومية-في-نشاطه-العملياتي-1065354363.html

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