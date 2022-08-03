https://arabic.sputniknews.com/20220803/بيسكوف-زيارة-بيلوسي-إلى-تايوان-تعد-استفزازا-صريحا-1065939989.html

بيسكوف: زيارة بيلوسي إلى تايوان تعد استفزازا صريحا

بيسكوف: زيارة بيلوسي إلى تايوان تعد استفزازا صريحا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن زيارة بيلوسي إلى تايوان تعد استفزازًا صريحًا، مؤكدًا أن أهداف السياسة الخارجية لا... 03.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-03T10:39+0000

2022-08-03T10:39+0000

2022-08-03T10:39+0000

روسيا

الكرملين

دميتري بيسكوف

الولايات المتحدة الأمريكية

نانسي بيلوسي

أخبار تايوان

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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول كيفية تقييم الكرملين لزيارة بيلوسي إلى تايوان: "بالطبع لا يمكن الاستهانة بمستوى التوتر الذي أثارته هذه الزيارة في المنطقة. هذا استفزاز صريح. هذا ليس خطاً موجهاً لدعم تلك الحرية والديمقراطية المؤقتة، وهنا نحتاج إلى تسمية مثل هذه الخطوات بأسمائها الصحيحة".وبحسب بيسكوف، لا ينبغي ولا يمكن تحقيق الأهداف السياسة الخارجية بخطوات استفزازية.وكان الجيش الصيني قد أعلن في وقت سابق، وسط زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، عن تدريبات بالذخيرة الحية واسعة النطاق في ست مناطق مائية حول الجزيرة في الفترة من 4 إلى 7 أغسطس/آب.ووصلت بيلوسي إلى العاصمة تايبيه مساء أمس الثلاثاء، لتجتمع صباح اليوم الأربعاء مع رئيس أركان تايوان تساي إنغ ون. وتعد هذه الزيارة هي أول زيارة يقوم بها رئيس مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان منذ عام 1997.من جهتها، أكدت الإدارة الأمريكية، التي حذرها الرئيس الصيني من أن "اللعب بالنار خطر التعرض للحرق"، لبكين التزامها بسياسة "صين واحدة"، لكنها نأت بنفسها عن الزيارة قائلة إن المتحدثة تتخذ قراراتها بنفسها.

https://arabic.sputniknews.com/20220803/الخارجية-الروسية-الضجيج-الأمريكي-حول-زيارة-بيلوسي-لتايوان-يهدف-لصرف-الانتباه-عن-أوكرانيا-1065925611.html

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روسيا, الكرملين, دميتري بيسكوف, الولايات المتحدة الأمريكية, نانسي بيلوسي, أخبار تايوان