https://arabic.sputniknews.com/20220803/تقنية-يابانية-تزيد-نمو-الأسماك-بنسبة-60-1065945718.html
تقنية يابانية تزيد نمو الأسماك بنسبة 60%
تقنية يابانية تزيد نمو الأسماك بنسبة 60%
طورت جامعة يابانية تقنية جديدة لتربية الأسماك يمكنها تسريع نمو بعض أنواعها بنسبة تصل إلى 60 في المئة. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T12:15+0000
2022-08-03T12:15+0000
2022-08-03T12:15+0000
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وتعرف التقنية الجديدة بـ "تقنية الزراعة الضوئية" وتطورها جامعة كيتاساتو، حسبما ذكر موقع "اليابان بالعربي"، اليوم الأربعاء.وتساهم التقنية الجديدة في جعل بعض أنواع الأسماك المفلطحة تنمو بـ 60 في المئة زيادة عن معدلات النمو الطبيعية.ولفت الموقع إلى أنه يجري تطوير التقنيات الخاصة بتربية الأسماك في اليابان لأن مزارع الأسماك تمثل نحو 24 في المئة من إجمالي إنتاج الأسماك في البلاد.وأوضح الموقع أن تقنية "الزراعة الضوئية" تعتمد على استخدام أنواع معينة من الضوء الأخضر، التي تم تطويرها لتساهم في تسريع معدلات نمو الأسماك المفلطحة، التي أظهرت التجارب أن نسبة الزيادة في نموها يمكن أن تصل إلى 60 في المئة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
تقنية يابانية تزيد نمو الأسماك بنسبة 60%
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طورت جامعة يابانية تقنية جديدة لتربية الأسماك يمكنها تسريع نمو بعض أنواعها بنسبة تصل إلى 60 في المئة.
وتعرف التقنية الجديدة بـ "تقنية الزراعة الضوئية" وتطورها جامعة كيتاساتو، حسبما ذكر موقع "اليابان بالعربي"، اليوم الأربعاء.
وتساهم التقنية الجديدة في جعل بعض أنواع الأسماك
المفلطحة تنمو بـ 60 في المئة زيادة عن معدلات النمو الطبيعية.
ولفت الموقع إلى أنه يجري تطوير التقنيات الخاصة بتربية الأسماك
في اليابان لأن مزارع الأسماك تمثل نحو 24 في المئة من إجمالي إنتاج الأسماك في البلاد.
وأوضح الموقع أن تقنية "الزراعة الضوئية" تعتمد على استخدام أنواع معينة من الضوء الأخضر، التي تم تطويرها لتساهم في تسريع معدلات نمو الأسماك المفلطحة، التي أظهرت التجارب أن نسبة الزيادة في نموها يمكن أن تصل إلى 60 في المئة.