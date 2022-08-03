https://arabic.sputniknews.com/20220803/غوتيريش-لمراسل-سبوتنيك-حول-استخدام-نظام-كييف-ألغام-ليبستوك-حماية-المدنيين-عنصر-أساسي--1065961937.html
غوتيريش لمراسل "سبوتنيك" حول استخدام نظام كييف ألغام "ليبستوك": حماية المدنيين عنصر أساسي
غوتيريش لمراسل "سبوتنيك" حول استخدام نظام كييف ألغام "ليبستوك": حماية المدنيين عنصر أساسي
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رده على سؤال مراسل وكالة "سبوتنيك" حول استخدام نظام كييف الألغام المضادة للأفراد "ليبستوك" (البتلات)، إلى... 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T17:58+0000
2022-08-03T17:58+0000
2022-08-03T17:58+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
أخبار أوكرانيا
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ووزعت البعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة، في وقت سابق، رسالة في مجلس الأمن الدولي حول استخدام كييف للألغام المضادة للأفراد "ليبستوك" ضد السكان المدنيين في دونباس.وتم تسليم نسخة من الرسالة أيضا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وحصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منها.وشدد الأمين العام على أنه "يجب على جميع الأطراف الامتناع عن الأعمال التي تعرض حياة المدنيين للخطر".أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية، في نهاية الشهر الماضي، أن القوات الأوكرانية استخدمت ألغام "ليبستوك" المحظورة، خلال الهجمات على دونيتسك.وقالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، في بيان، اليوم الخميس: "هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية، منطقتي كييفسكي وكويبيشيفسكي في مدينة دونيتسك، وقامت خلال ذلك برمي العديد من الألغام المضادة للأفراد من طراز ليبستوك، تحت أقدام سكان المدينة".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220728/القوات-الأوكرانية-تستخدم-ألغام-ليبستوك-خلال-الهجمات-على-دونيتسك-1065669437.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
غوتيريش لمراسل "سبوتنيك" حول استخدام نظام كييف ألغام "ليبستوك": حماية المدنيين عنصر أساسي
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رده على سؤال مراسل وكالة "سبوتنيك" حول استخدام نظام كييف الألغام المضادة للأفراد "ليبستوك" (البتلات)، إلى عدم إلحاق الأذى بالسكان المدنيين.
ووزعت البعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة، في وقت سابق، رسالة في مجلس الأمن الدولي حول استخدام كييف للألغام المضادة للأفراد "ليبستوك" ضد السكان المدنيين في دونباس.
وتم تسليم نسخة من الرسالة أيضا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وحصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منها.
وقال غوتيريش في رده على سؤال مراسل وكالة "سبوتنيك" حول استخدام نظام كييف لألغام "ليبستوك" (البتلات): "ليس لدي بيانات محددة حول الجانب الذي تشير إليه (رسالة من البعثة الروسية). الشيء الوحيد الذي نقوله دائما هو أن حماية المدنيين عنصر أساسي في أي نزاع".
وشدد الأمين العام على أنه "يجب على جميع الأطراف الامتناع عن الأعمال التي تعرض حياة المدنيين للخطر".
أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية، في نهاية الشهر الماضي، أن القوات الأوكرانية استخدمت ألغام "ليبستوك" المحظورة، خلال الهجمات على دونيتسك.
وقالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، في بيان، اليوم الخميس: "هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية، منطقتي كييفسكي وكويبيشيفسكي في مدينة دونيتسك، وقامت خلال ذلك برمي العديد من الألغام المضادة للأفراد من طراز ليبستوك، تحت أقدام سكان المدينة".
ولفت البيان إلى أن هذه الألغام محظورة وفق المعاهدات والاتفاقات الدولية.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.