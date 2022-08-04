https://arabic.sputniknews.com/20220804/أنقرة-تعتزم-إطلاق-صاروخ-كروز-جديد-في-نهاية-العام-الحالي-1066005568.html
أنقرة تعتزم إطلاق صاروخ كروز جديد في نهاية العام الحالي
أنقرة تعتزم إطلاق صاروخ كروز جديد في نهاية العام الحالي
أعلن مراد إيكينجي، المدير العام لشركة روكيتسان التركية، أنه سيتم إطلاق صاروخ كروز من الجيل الجديد "تشاقير" في نهاية العام الحالي. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T16:28+0000
2022-08-04T16:28+0000
2022-08-04T16:28+0000
أنقرة
أخبار تركيا اليوم
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ونقلت وكالة "الأناضول" عن إيكينجي أن التعريف بالصاروخ الذي يعد من الجيل الجديد تم قبل فترة قصيرة.وأوضح أن الشركة تسعى إلى تأسيس بنية تحتية قوية تهدف لتوفير احتياجات البلاد من التكنولوجيا الدفاعية.وأشار إلى أن الشركة تعتزم تسليم الجيش التركي الصاروخ بمجرد الانتهاء من تجهيزه وإجراء الاختبارات اللازمة، ومن ثم ستعمل على تصديره إلى الدول الصديقة والشقيقة.ويعمل صاروخ "تشاقير" بمحرك KTJ-1750 turbo-jet، الذي تم تطويره محليا، ويتميز بقدرته على أداء مهامه بسهولة بفضل مرونته التي وفرها تصميمه.ويتميز صاروخ تشاقير أيضا بقدرة تدميرية عالية ضد الأهداف من خلال رأسه الحربي المبتكر، واختياره نقطة الاستهداف.كما أن الصاروخ لديه القدرة على الوصول للأهداف بدقة عالية في مختلف الظروف الجوية، ويسمح بتغيير الهدف أو إلغائه أثناء مسيره اعتمادا على اختيار المستخدم.
https://arabic.sputniknews.com/20220731/دخول-مدمرة-صاروخية-أمريكية-إلى-تركيا-1065779981.html
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أنقرة, أخبار تركيا اليوم
أنقرة تعتزم إطلاق صاروخ كروز جديد في نهاية العام الحالي
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أعلن مراد إيكينجي، المدير العام لشركة روكيتسان التركية، أنه سيتم إطلاق صاروخ كروز من الجيل الجديد "تشاقير" في نهاية العام الحالي.
ونقلت وكالة "الأناضول"
عن إيكينجي أن التعريف بالصاروخ الذي يعد من الجيل الجديد تم قبل فترة قصيرة.
وأوضح أن الشركة تسعى إلى تأسيس بنية تحتية قوية تهدف لتوفير احتياجات البلاد من التكنولوجيا الدفاعية.
وأشار إلى أن الشركة تعتزم تسليم الجيش التركي
الصاروخ بمجرد الانتهاء من تجهيزه وإجراء الاختبارات اللازمة، ومن ثم ستعمل على تصديره إلى الدول الصديقة والشقيقة.
ويعمل صاروخ "تشاقير" بمحرك KTJ-1750 turbo-jet، الذي تم تطويره محليا، ويتميز بقدرته على أداء مهامه بسهولة بفضل مرونته التي وفرها تصميمه.
ويتميز صاروخ تشاقير أيضا بقدرة تدميرية عالية ضد الأهداف من خلال رأسه الحربي المبتكر، واختياره نقطة الاستهداف.
كما أن الصاروخ لديه القدرة على الوصول للأهداف بدقة عالية في مختلف الظروف الجوية، ويسمح بتغيير الهدف أو إلغائه أثناء مسيره اعتمادا على اختيار المستخدم.