https://arabic.sputniknews.com/20220804/إعلام-أكثر-من-100-طائرة-عسكرية-صينية-تشارك-في-مناورات-قرب-تايوان-1066006281.html
إعلام: أكثر من 100 طائرة عسكرية صينية تشارك في مناورات قرب تايوان
إعلام: أكثر من 100 طائرة عسكرية صينية تشارك في مناورات قرب تايوان
أشركت قيادة المسرح الشرقي في جيش التحرير الشعبي الصيني أكثر من 100 طائرة عسكرية في المناورات قبالة سواحل تايوان (الصين) اليوم الخميس، حسبما أفاد به تلفزيون... 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T16:54+0000
2022-08-04T16:54+0000
2022-08-04T16:54+0000
الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
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بكين- سبوتنيك. في وقت سابق اليوم، أطلقت الصين تدريبات عسكرية واسعة النطاق في ست مناطق مائية ومجال جوي قبالة تايوان ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة.أطلق جيش التحرير الشعبي الصيني تدريبات بالذحيرة الحية، اليوم الخميس، في مناطق مختلفة حول تايوان (الصين)، بما في ذلك مياه شرق مضيق تايوان باستخدام مدفعية بعيدة المدى. تستمر التدريبات حتى الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي (04:00 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد.نشر تلفزيون الصين مقطع فيديو يظهر طائرة عسكرية صينية تقوم بتدريبات قبالة سواحل تايوان، وبحسب التقرير، يشارك في التدريبات أكثر من 100 مقاتلة وقاذفة وطائرات عسكرية أخرى.التوترات بين الصين والجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها، ازدادت هذا الأسبوع بعد أن تجاهلت بيلوسي تحذيرات بكين ومضت قدما في خطتها لزيارة تايبيه أثناء قيامها بجولة في آسيا، وهي أعلى مسؤولة أمريكية تزور تايوان (الصين) منذ 14 عاما، رغم أن الولايات المتحدة لا تعترف رسميا باستقلال تايوان.في وقت سابق اليوم، قالت وزارة الدفاع اليابانية إن أربعة من الصواريخ الباليستية الصينية الخمسة التي يبدو أنها سقطت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، "ربما تكون حلقت فوق جزيرة تايوان".قدمت اليابان احتجاجا دبلوماسيا إلى الصين بشأن عمليات هبوط الصواريخ المزعومة في منطقتها الاقتصادية الخالصة، حيث تجري بكين تدريبات عسكرية واسعة النطاق في المياه المحيطة بتايوان.قالت وسائل إعلام في تايوان إن الجيش الصيني أطلق صواريخ باليستية من طراز "دونغ فنغ" التي تعرف اختصارا بـ"دي إف" حول تايوان. فيما ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" التي تديرها الدولة الصينية إن الصاروخ المستخدم، أسرع من الصوت.
https://arabic.sputniknews.com/20220804/اليابان-4-صواريخ-باليستية-صينية-حلقت-فوق-جزيرة-تايوان-مباشرة-1066000526.html
الصين
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان
إعلام: أكثر من 100 طائرة عسكرية صينية تشارك في مناورات قرب تايوان
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أشركت قيادة المسرح الشرقي في جيش التحرير الشعبي الصيني أكثر من 100 طائرة عسكرية في المناورات قبالة سواحل تايوان (الصين) اليوم الخميس، حسبما أفاد به تلفزيون الصين المركزي.
بكين- سبوتنيك
. في وقت سابق اليوم، أطلقت الصين تدريبات عسكرية واسعة النطاق في ست مناطق مائية ومجال جوي قبالة تايوان ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة.
أطلق جيش التحرير الشعبي الصيني تدريبات بالذحيرة الحية، اليوم الخميس، في مناطق مختلفة حول تايوان (الصين)، بما في ذلك مياه شرق مضيق تايوان باستخدام مدفعية بعيدة المدى. تستمر التدريبات حتى الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي (04:00 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد.
نشر تلفزيون الصين مقطع فيديو يظهر طائرة عسكرية صينية تقوم بتدريبات قبالة سواحل تايوان، وبحسب التقرير، يشارك في التدريبات أكثر من 100 مقاتلة وقاذفة وطائرات عسكرية أخرى.
التوترات بين الصين والجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها، ازدادت هذا الأسبوع بعد أن تجاهلت بيلوسي تحذيرات بكين ومضت قدما في خطتها لزيارة تايبيه أثناء قيامها بجولة في آسيا، وهي أعلى مسؤولة أمريكية تزور تايوان (الصين) منذ 14 عاما، رغم أن الولايات المتحدة لا تعترف رسميا باستقلال تايوان.
في وقت سابق اليوم، قالت وزارة الدفاع اليابانية إن أربعة من الصواريخ الباليستية الصينية
الخمسة التي يبدو أنها سقطت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، "ربما تكون حلقت فوق جزيرة تايوان".
قدمت اليابان احتجاجا دبلوماسيا إلى الصين بشأن عمليات هبوط الصواريخ المزعومة في منطقتها الاقتصادية الخالصة، حيث تجري بكين تدريبات عسكرية واسعة النطاق في المياه المحيطة بتايوان.
قالت وسائل إعلام في تايوان إن الجيش الصيني أطلق صواريخ باليستية من طراز "دونغ فنغ" التي تعرف اختصارا بـ"دي إف" حول تايوان. فيما ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" التي تديرها الدولة الصينية إن الصاروخ المستخدم، أسرع من الصوت
.