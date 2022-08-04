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https://arabic.sputniknews.com/20220804/إعلام-السعودية-والإمارات-لا-ترغبان-زيادة-ضخ-النفط-إلا-بشرط-1066002232.html
إعلام: السعودية والإمارات لا ترغبان زيادة ضخ النفط إلا "بشرط"
إعلام: السعودية والإمارات لا ترغبان زيادة ضخ النفط إلا "بشرط"
قالت وسائل إعلام نقلاً عن مصادر، إن السعودية والإمارات قادرتان على زيادة إنتاج النفط ، لكنهما لن تفعلا ذلك إلا في حالة حدوث أزمة إمدادات خطيرة قد تحدث هذا... 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T15:03+0000
2022-08-04T15:03+0000
أسعار النفط اليوم
اقتصاد
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ونقلت وكالة "رويترز"، اليوم الخميس: " أن 3 مصادر قالت إن السعودية والإمارات يمكنهما ضخ المزيد من النفط بشكل كبير، ولكنهما سيفعلان ذلك فقط إذا تفاقمت أزمة الإمدادات".وقالت المصادر إن "السعودية والإمارات وبعض أعضاء أوبك الآخرين لديهم طاقة إنتاج فائضة تتراوح بين 2 و 2.7 مليون برميل يوميا".وبحسب "رويترز، ففي ظل الوضع الحالي، لا ترغب السعودية والإمارات في زيادة الإنتاج بعد.وأردف أحد المصادر للوكالة: "بالنظر إلى النقص المحتمل للغاز في أوروبا هذا الشتاء والحد الأقصى المحتمل لأسعار مبيعات النفط الروسي في العام الجديد، لا يمكننا طرح كل برميل في السوق حاليا".وقال تاماس فارغا، المحلل في "بي.في.ام": "هناك مخاوف متزايدة من تراجع الطلب وإذا استمر الاتجاه الحالي فإن البراميل الإضافية ستضع ضغطا تنازليا غير مرغوب فيه على الأسعار بينما تستنزف الطاقة الفائضة المتضائلة بلا داع".
https://arabic.sputniknews.com/20220803/تحالف-أوبك--يقرر-زيادة-إنتاج-النفط-100-ألف-برميل-يوميا-في-سبتمبر-1065947335.html
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أسعار النفط اليوم, اقتصاد

إعلام: السعودية والإمارات لا ترغبان زيادة ضخ النفط إلا "بشرط"

15:03 GMT 04.08.2022
© Sputnik . Виталий Тимкивمنشآت تابعة لكونسورتيوم قزوين لنقل النفط في إقليم كراسنودار الروسي
منشآت تابعة لكونسورتيوم قزوين لنقل النفط في إقليم كراسنودار الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив
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قالت وسائل إعلام نقلاً عن مصادر، إن السعودية والإمارات قادرتان على زيادة إنتاج النفط ، لكنهما لن تفعلا ذلك إلا في حالة حدوث أزمة إمدادات خطيرة قد تحدث هذا الشتاء.
ونقلت وكالة "رويترز"، اليوم الخميس: " أن 3 مصادر قالت إن السعودية والإمارات يمكنهما ضخ المزيد من النفط بشكل كبير، ولكنهما سيفعلان ذلك فقط إذا تفاقمت أزمة الإمدادات".

وصرحت المصادر إن الأزمة يمكن أن تحدث في وقت مبكر من هذا الشتاء، حيث لا تظهر المواجهة السياسية والاقتصادية أي بوادر للتراجع بين روسيا، العضو في "أوبك +" والغرب بشأن الصراع العسكري في أوكرانيا.

وقالت المصادر إن "السعودية والإمارات وبعض أعضاء أوبك الآخرين لديهم طاقة إنتاج فائضة تتراوح بين 2 و 2.7 مليون برميل يوميا".
إنتاج النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
تحالف "أوبك +" يقرر زيادة إنتاج النفط 100 ألف برميل يوميا في سبتمبر
أمس, 13:10 GMT
وبحسب "رويترز، ففي ظل الوضع الحالي، لا ترغب السعودية والإمارات في زيادة الإنتاج بعد.
وأردف أحد المصادر للوكالة: "بالنظر إلى النقص المحتمل للغاز في أوروبا هذا الشتاء والحد الأقصى المحتمل لأسعار مبيعات النفط الروسي في العام الجديد، لا يمكننا طرح كل برميل في السوق حاليا".
وقال تاماس فارغا، المحلل في "بي.في.ام": "هناك مخاوف متزايدة من تراجع الطلب وإذا استمر الاتجاه الحالي فإن البراميل الإضافية ستضع ضغطا تنازليا غير مرغوب فيه على الأسعار بينما تستنزف الطاقة الفائضة المتضائلة بلا داع".
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