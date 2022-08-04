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https://arabic.sputniknews.com/20220804/شركة-أمريكية-ترجح-وقوف-قراصنة-موالين-لإيران-وراء-هجوم-في-ألبانيا-1066004170.html
شركة أمريكية ترجح وقوف قراصنة موالين لإيران وراء هجوم في ألبانيا
شركة أمريكية ترجح وقوف قراصنة موالين لإيران وراء هجوم في ألبانيا
رجحت شركة أمريكية رائدة في مجال الأمن السيبراني وقوف قراصنة موالين لإيران وراء هجوم إلكتروني أسفر في منتصف الشهر الماضي عن إغلاق العديد من الخدمات الرقمية... 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T15:57+0000
2022-08-04T15:57+0000
إيران
ألبانيا
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وقالت شركة مانديانت، اليوم الخميس في تقرير، إن القراصنة كانوا يهدفون لعرقلة مؤتمر لمنظمة إيرانية معارضة، بحسب "فرانس برس".وعبرت الشركة عن ثقتها في أن المهاجمين كانوا يعملون في إطار جهود طهران المناهضة للمعارضة وذلك بناء على عدة عوامل وهي التوقيت، ومحتوى منصة التواصل الاجتماعي المستخدمة لإعلان المسؤولية عن الهجوم والتشابه بين رمز البرمجة المستخدم مع البرنامج الخبيث في استهداف متحدثي الفارسية والعربية.وعلى إثر ذلك، تم إلغاء المؤتمر الذي عقدته جماعة مجاهدي خلق الإيرانية المنشقة في 23-24 يوليو/ تموز بعد تحذيرات من السلطات المحلية من تهديد إرهابي محتمل.يعيش نحو 3000 معارض إيراني من الجماعة في مخيم أشرف 3 في مدينة مانيز الواقعة على مسافة 30 كيلومترا غرب العاصمة الألبانية تيرانا.كان من المقرر عقد مؤتمر "القمة العالمية لإيران الحرة" في المعسكر بمشاركة نواب أمريكيين من بين المدعوين.
https://arabic.sputniknews.com/20220408/خبير-يحذر-من-قرصنة-جهازك-بالخطأ-عن-طريق-جهات-الاتصال-1060975906.html
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إيران, ألبانيا

شركة أمريكية ترجح وقوف قراصنة موالين لإيران وراء هجوم في ألبانيا

15:57 GMT 04.08.2022
© AP Photoقراصنة
قراصنة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
© AP Photo
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رجحت شركة أمريكية رائدة في مجال الأمن السيبراني وقوف قراصنة موالين لإيران وراء هجوم إلكتروني أسفر في منتصف الشهر الماضي عن إغلاق العديد من الخدمات الرقمية والمواقع الإلكترونية للحكومة الألبانية.
وقالت شركة مانديانت، اليوم الخميس في تقرير، إن القراصنة كانوا يهدفون لعرقلة مؤتمر لمنظمة إيرانية معارضة، بحسب "فرانس برس".
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وعبرت الشركة عن ثقتها في أن المهاجمين كانوا يعملون في إطار جهود طهران المناهضة للمعارضة وذلك بناء على عدة عوامل وهي التوقيت، ومحتوى منصة التواصل الاجتماعي المستخدمة لإعلان المسؤولية عن الهجوم والتشابه بين رمز البرمجة المستخدم مع البرنامج الخبيث في استهداف متحدثي الفارسية والعربية.
وعلى إثر ذلك، تم إلغاء المؤتمر الذي عقدته جماعة مجاهدي خلق الإيرانية المنشقة في 23-24 يوليو/ تموز بعد تحذيرات من السلطات المحلية من تهديد إرهابي محتمل.
يعيش نحو 3000 معارض إيراني من الجماعة في مخيم أشرف 3 في مدينة مانيز الواقعة على مسافة 30 كيلومترا غرب العاصمة الألبانية تيرانا.
كان من المقرر عقد مؤتمر "القمة العالمية لإيران الحرة" في المعسكر بمشاركة نواب أمريكيين من بين المدعوين.
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