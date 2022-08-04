https://arabic.sputniknews.com/20220804/لافروف-ينفي-اجتماعه-ببلينكن-في-مؤتمر-الآسيان-1065999769.html
لافروف ينفي اجتماعه ببلينكن في مؤتمر "الآسيان"
لافروف ينفي اجتماعه ببلينكن في مؤتمر "الآسيان"
كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه لم يلتق اليوم الخميس بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين على هامش أحداث مؤتمر دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) في... 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T14:14+0000
2022-08-04T14:14+0000
2022-08-04T14:14+0000
سيرغي لافروف
روسيا
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وأجاب لافروف الصحفيين على سؤال ذي صلة، "لم يتم تجاوز أي شيء اليوم، لقد عملنا وفقا للبرنامج".ويحضر لافروف في العاصمة الكمبودية، بنوم بنه، حيث شارك اليوم الخميس في اجتماع لوزراء خارجية بصيغة روسيا- الآسيان.وشارك بلينكين في المجلس الوزاري بين الولايات المتحدة والآسيان على نفس المنصة.وقال لافروف في المؤتمر إن "موسكو عازمة على توسيع الحوار الاستراتيجي مع مجموعة الآسيان".وأردف لافروف: "أنه لمن المهم كذلك أن يوحدنا التزام راسخ بتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر ديمقراطية على أساس القانون الدولي وقبل كل شيء على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".وشدد لافروف على أنه "في الواقع الجيوسياسي الحالي، ليست هناك حاجة إلى خطوط فاصلة جديدة، ولكن بناء الجسور وتوحيد الجهود".وختم لافروف: "علاوة على ذلك، تم اكتساب خبرة مفيدة بالفعل في التحرك نحو بعضها البعض بين هياكل مثل رابطة أمم جنوب شرق آسيا ومنظمة شنغهاي للتعاون، والاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي".
https://arabic.sputniknews.com/20220804/موسكو-الغرب-يحاول-تعطيل-الانتخابات-المقبلة-في-روسيا-وتشويه-سمعتها-1065971117.html
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سيرغي لافروف, روسيا
لافروف ينفي اجتماعه ببلينكن في مؤتمر "الآسيان"
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كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه لم يلتق اليوم الخميس بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين على هامش أحداث مؤتمر دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) في كمبوديا.
وأجاب لافروف الصحفيين على سؤال ذي صلة، "لم يتم تجاوز أي شيء اليوم، لقد عملنا وفقا للبرنامج".
ويحضر لافروف في العاصمة الكمبودية، بنوم بنه، حيث شارك اليوم الخميس في اجتماع لوزراء خارجية بصيغة روسيا- الآسيان.
وشارك بلينكين في المجلس الوزاري بين الولايات المتحدة والآسيان على نفس المنصة.
وقال لافروف في المؤتمر إن "موسكو عازمة على توسيع الحوار الاستراتيجي مع مجموعة الآسيان".
"لطالما كانت روسيا وستظل شريكًا موثوقًا به ومستقرًا ومهتمًا لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، ونحن مقتنعون بأن نظام تفاعلنا بأكمله ، بما في ذلك المكونات الثنائية والمتعددة الأطراف، يساهم بشكل موضوعي في تعزيز الهيكل الإقليمي للأمن والتنمية المستدامة".
وأردف لافروف: "أنه لمن المهم كذلك أن يوحدنا التزام راسخ بتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر ديمقراطية على أساس القانون الدولي وقبل كل شيء على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
وشدد لافروف على أنه "في الواقع الجيوسياسي الحالي، ليست هناك حاجة إلى خطوط فاصلة جديدة، ولكن بناء الجسور وتوحيد الجهود".
"لقد دعت روسيا باستمرار إلى العديد من منصات ومشاريع التكامل من أجل تنسيق جهودها وتعزيز جدول أعمال موحد وتطلعي".
وختم لافروف
: "علاوة على ذلك، تم اكتساب خبرة مفيدة بالفعل في التحرك نحو بعضها البعض بين هياكل مثل رابطة أمم جنوب شرق آسيا ومنظمة شنغهاي للتعاون، والاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي".