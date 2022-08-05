https://arabic.sputniknews.com/20220805/أمريكا-تكشف-الظرف-الذي-قد-تستخدم-فيه-السلاح-النووي-1066049232.html
أمريكا تكشف الظرف الذي قد تستخدم فيه السلاح النووي
أمريكا تكشف الظرف الذي قد تستخدم فيه السلاح النووي
قالت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الحد من التسلح، بوني جينكينز، إن "الولايات المتحدة ستنظر في إمكانية استخدام الأسلحة النووية فقط في الحالات القصوى... 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T18:56+0000
2022-08-05T18:56+0000
2022-08-05T18:56+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأعلنت جينكينز في مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي، اليوم الجمعة، إن "الولايات المتحدة ستدرس إمكانية استخدام الأسلحة النووية فقط في الظروف القصوى لحماية المصالح الحيوية للولايات المتحدة أو حلفائنا وشركائنا".وقال أندري بيلاؤسوف، نائب رئيس الوفد الروسي، اليوم الجمعة (5 أغسطس/ آب)، في مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إن "تخلي روسيا عن الأسلحة النووية في الظروف الحالية قد يؤدي إلى تفاقم التهديدات ومزيد من التصعيد، وصولاً إلى صدام واسع النطاق".ووفقا لبيلاؤسوف، إن "امتلاك أسلحة نووية يظل الرد الوحيد الممكن من جانب روسيا على بعض التهديدات الخارجية المحددة".وقال إن "تطور الوضع في أوروبا الشرقية يؤكد صحة مخاوفنا".
https://arabic.sputniknews.com/20220805/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-يقوم-بعمليات-إرهاب-نووي-1066048386.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا تكشف الظرف الذي قد تستخدم فيه السلاح النووي
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قالت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الحد من التسلح، بوني جينكينز، إن "الولايات المتحدة ستنظر في إمكانية استخدام الأسلحة النووية فقط في الحالات القصوى لحماية المصالح الحيوية".
وأعلنت جينكينز في مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي، اليوم الجمعة، إن "الولايات المتحدة ستدرس إمكانية استخدام الأسلحة النووية فقط في الظروف القصوى لحماية المصالح الحيوية للولايات المتحدة أو حلفائنا وشركائنا".
وأضافت أن "الولايات المتحدة لن تستخدم أو تهدد باستخدام الأسلحة النووية ضد الدول غير النووية الأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي".
وقال أندري بيلاؤسوف، نائب رئيس الوفد الروسي، اليوم الجمعة (5 أغسطس/ آب)، في مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إن "تخلي روسيا عن الأسلحة النووية في الظروف الحالية قد يؤدي إلى تفاقم التهديدات ومزيد من التصعيد، وصولاً إلى صدام واسع النطاق".
ووفقا لبيلاؤسوف
، إن "امتلاك أسلحة نووية يظل الرد الوحيد الممكن من جانب روسيا على بعض التهديدات الخارجية المحددة".
وقال إن "تطور الوضع في أوروبا الشرقية يؤكد صحة مخاوفنا".