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روسيا تعتبر أن تخليها عن ترسانتها النووية قد يؤدي إلى "صدام واسع النطاق"
روسيا تعتبر أن تخليها عن ترسانتها النووية قد يؤدي إلى "صدام واسع النطاق"
قال أندري بيلؤسوف، نائب رئيس الوفد الروسي، في مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إن "رفض روسيا للأسلحة النووية في الظروف الحالية قد يؤدي إلى تفاقم... 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T16:46+0000
2022-08-05T16:46+0000
روسيا
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ووفقا لبيلؤسوف، فإن "امتلاك أسلحة نووية يظل الرد الوحيد الممكن من جانب روسيا على بعض التهديدات الخارجية المحددة".وقال إن "تطور الوضع في أوروبا الشرقية يؤكد صحة مخاوفنا".وبحسب قوله، فإن رد فعل روسيا لحماية نطاقها الأمني ​​الخارجي "استخدمه الغرب الجماعي كذريعة للانتقال إلى مواجهة هجينة" مع روسيا.وقال بيلؤسوف: "يجب أن تعود الأسلحة النووية الأمريكية إلى أراضي الولايات المتحدة، ويجب إزالة البنية التحتية لانتشارها في أوروبا، كما ينبغي على الناتو أن يوقف تدريب المهام النووية المشتركة".وفي الوقت نفسه، قال بيلؤسوف إن "روسيا ملتزمة بمبدأ أنه لا يمكن أن يكون هناك رابحون في حرب نووية".وأشار إلى أنه في 3 يناير/ كانون الثاني، تم تأكيد هذا الافتراض من قبل قادة القوى النووية الخمس في بيان مشترك.وختم بيلؤسوف: "من المهم أن تتبع كل دولة نووية بنود هذا البيان بالكامل".
https://arabic.sputniknews.com/20220805/الاتحاد-الأوروبي-محادثات-فيينا-النووية-مستمرة-للوصول-إلى-اتفاق-1066037526.html
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روسيا

روسيا تعتبر أن تخليها عن ترسانتها النووية قد يؤدي إلى "صدام واسع النطاق"

16:46 GMT 05.08.2022
© Sputnik . Екатерина Штукина / الذهاب إلى بنك الصورأندريه بيلوسوف مساعد الرئيس الروسي للشؤون الاقتصادية
أندريه بيلوسوف مساعد الرئيس الروسي للشؤون الاقتصادية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
© Sputnik . Екатерина Штукина
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قال أندري بيلؤسوف، نائب رئيس الوفد الروسي، في مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إن "رفض روسيا للأسلحة النووية في الظروف الحالية قد يؤدي إلى تفاقم التهديدات ومزيد من التصعيد، وصولاً إلى صدام واسع النطاق".
ووفقا لبيلؤسوف، فإن "امتلاك أسلحة نووية يظل الرد الوحيد الممكن من جانب روسيا على بعض التهديدات الخارجية المحددة".
وقال إن "تطور الوضع في أوروبا الشرقية يؤكد صحة مخاوفنا".

وأضاف بيلؤسوف: "من خلال الانتهاك الصارخ لمبدأ الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة، اعتمد الناتو على التوسع الجائر لإضعاف روسيا، وقد تم رفض مبادرتنا لتطوير اتفاقيات ملزمة تضمن استعادة القدرة على التنبؤ والاستقرار على الحدود الغربية الروسية".

علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
الاتحاد الأوروبي: محادثات فيينا النووية مستمرة للوصول إلى اتفاق
12:44 GMT
وبحسب قوله، فإن رد فعل روسيا لحماية نطاقها الأمني ​​الخارجي "استخدمه الغرب الجماعي كذريعة للانتقال إلى مواجهة هجينة" مع روسيا.
وشدد على أنه "في ظل هذه الظروف، فإن تخلينا عن الأسلحة النووية من شأنه أن يضعف بشكل كبير أمن بلادنا، ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم الخطر المنذر بمزيد من التصعيد وصولا إلى صدام واسع النطاق".
وقال بيلؤسوف: "يجب أن تعود الأسلحة النووية الأمريكية إلى أراضي الولايات المتحدة، ويجب إزالة البنية التحتية لانتشارها في أوروبا، كما ينبغي على الناتو أن يوقف تدريب المهام النووية المشتركة".
وفي الوقت نفسه، قال بيلؤسوف إن "روسيا ملتزمة بمبدأ أنه لا يمكن أن يكون هناك رابحون في حرب نووية".
مقارنة بين السلاح النووي الروسي والأمريكي في 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
مقارنة بين السلاح النووي الروسي والأمريكي في 2022
09:09 GMT

وقال بيلؤسوف: "في ظل الظروف الحالية، أصبح السلوك المنضبط والمسؤول للقوى النووية أكثر أهمية من أي وقت مضى، وروسيا ملتزمة بشدة بمبدأ عدم وجود رابحين في حرب نووية ويجب عدم إطلاق العنان لها".

وأشار إلى أنه في 3 يناير/ كانون الثاني، تم تأكيد هذا الافتراض من قبل قادة القوى النووية الخمس في بيان مشترك.
وختم بيلؤسوف: "من المهم أن تتبع كل دولة نووية بنود هذا البيان بالكامل".
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