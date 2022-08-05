https://arabic.sputniknews.com/20220805/روسيا-تعتبر-أن-تخليها-عن-ترسانتها-النووية-قد-يؤدي-إلى-صدام-واسع-النطاق-1066046114.html

روسيا تعتبر أن تخليها عن ترسانتها النووية قد يؤدي إلى "صدام واسع النطاق"

روسيا تعتبر أن تخليها عن ترسانتها النووية قد يؤدي إلى "صدام واسع النطاق"

قال أندري بيلؤسوف، نائب رئيس الوفد الروسي، في مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إن "رفض روسيا للأسلحة النووية في الظروف الحالية قد يؤدي إلى تفاقم... 05.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-05T16:46+0000

2022-08-05T16:46+0000

2022-08-05T16:46+0000

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101466/37/1014663778_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_49b2ba07f7d094e8ac0911586e72de10.jpg

ووفقا لبيلؤسوف، فإن "امتلاك أسلحة نووية يظل الرد الوحيد الممكن من جانب روسيا على بعض التهديدات الخارجية المحددة".وقال إن "تطور الوضع في أوروبا الشرقية يؤكد صحة مخاوفنا".وبحسب قوله، فإن رد فعل روسيا لحماية نطاقها الأمني ​​الخارجي "استخدمه الغرب الجماعي كذريعة للانتقال إلى مواجهة هجينة" مع روسيا.وقال بيلؤسوف: "يجب أن تعود الأسلحة النووية الأمريكية إلى أراضي الولايات المتحدة، ويجب إزالة البنية التحتية لانتشارها في أوروبا، كما ينبغي على الناتو أن يوقف تدريب المهام النووية المشتركة".وفي الوقت نفسه، قال بيلؤسوف إن "روسيا ملتزمة بمبدأ أنه لا يمكن أن يكون هناك رابحون في حرب نووية".وأشار إلى أنه في 3 يناير/ كانون الثاني، تم تأكيد هذا الافتراض من قبل قادة القوى النووية الخمس في بيان مشترك.وختم بيلؤسوف: "من المهم أن تتبع كل دولة نووية بنود هذا البيان بالكامل".

https://arabic.sputniknews.com/20220805/الاتحاد-الأوروبي-محادثات-فيينا-النووية-مستمرة-للوصول-إلى-اتفاق-1066037526.html

https://arabic.sputniknews.com/20220805/مقارنة-بين-السلاح-النووي-الروسي-والأمريكي-في-2022-1066024538.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا