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https://arabic.sputniknews.com/20220805/البيت-الأبيض-روسيا-والولايات-المتحدة-تناقشان-على-مستويات-مختلفة-تبادل-المعتقلين-1066015395.html
البيت الأبيض: روسيا والولايات المتحدة تناقشان على مستويات مختلفة تبادل المعتقلين
البيت الأبيض: روسيا والولايات المتحدة تناقشان على مستويات مختلفة تبادل المعتقلين
أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن الدولي الأمريكي، جون كيربي، أن روسيا والولايات المتحدة تناقشان على مستويات مختلفة بارامترات تبادل المعتقلين. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T01:42+0000
2022-08-05T01:42+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن – سبوتنيك. وقال كيربي في إحاطة إعلامية: "الآن في الواقع يعتمد ذلك على الطرف الروسي... نرغب أن يقبلوا الاقتراح على الطاولة. إنه جيد وعادل".وأضاف: "المناقشة تجري على مستويات مختلفة".وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد دعا في وقت سابق، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى العودة إلى نظام "الدبلوماسية الهادئة"، فيما يتعلق بتبادل المواطنين المحتجزين لدى البلدين، بدون أي تكهنات أو حشو إعلامي.وفي وقت سابق، ذكرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تعليق لها على بيان الولايات المتحدة بشأن تبادل محتمل بين المواطن الروسي فيكتور بوت والأمريكيين بريتني غرينر وبول ويلان، بأن المفاوضات جارية بشأن تبادل الموقوفين (السجناء) بين روسيا والولايات المتحدة، لكن لا توجد نتيجة ملموسة حتى الآن.هذا ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية في وقت سابق، عن مصادر مطلعة قولها إنه بعد أشهر من الجدل الداخلي، عرضت إدارة بايدن تبادل السجين الروسي فيكتور بوت كجزء من صفقة محتملة لتأمين إطلاق سراح سجينين أمريكيين لدى روسيا وهما لاعبة كرة السلة المتهمة بتهريب المخدرات بريتني غرينر والمدان بالتجسس بول ويلان.
https://arabic.sputniknews.com/20220707/لاعبة-كرة-السلة-الأمريكية-غرينر-تعترف-بذنبها-في-تهريب-زيت-الحشيش-إلى-روسيا-1064824160.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

البيت الأبيض: روسيا والولايات المتحدة تناقشان على مستويات مختلفة تبادل المعتقلين

01:42 GMT 05.08.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilovعلم روسيا و الولايات المتحدة
علم روسيا و الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن الدولي الأمريكي، جون كيربي، أن روسيا والولايات المتحدة تناقشان على مستويات مختلفة بارامترات تبادل المعتقلين.
واشنطن – سبوتنيك. وقال كيربي في إحاطة إعلامية: "الآن في الواقع يعتمد ذلك على الطرف الروسي... نرغب أن يقبلوا الاقتراح على الطاولة. إنه جيد وعادل".
لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
لاعبة كرة السلة الأمريكية غرينر تعترف بذنبها في تهريب زيت الحشيش إلى روسيا
7 يوليو, 14:14 GMT
وأضاف: "المناقشة تجري على مستويات مختلفة".
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد دعا في وقت سابق، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى العودة إلى نظام "الدبلوماسية الهادئة"، فيما يتعلق بتبادل المواطنين المحتجزين لدى البلدين، بدون أي تكهنات أو حشو إعلامي.
وفي وقت سابق، ذكرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تعليق لها على بيان الولايات المتحدة بشأن تبادل محتمل بين المواطن الروسي فيكتور بوت والأمريكيين بريتني غرينر وبول ويلان، بأن المفاوضات جارية بشأن تبادل الموقوفين (السجناء) بين روسيا والولايات المتحدة، لكن لا توجد نتيجة ملموسة حتى الآن.
هذا ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية في وقت سابق، عن مصادر مطلعة قولها إنه بعد أشهر من الجدل الداخلي، عرضت إدارة بايدن تبادل السجين الروسي فيكتور بوت كجزء من صفقة محتملة لتأمين إطلاق سراح سجينين أمريكيين لدى روسيا وهما لاعبة كرة السلة المتهمة بتهريب المخدرات بريتني غرينر والمدان بالتجسس بول ويلان.
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