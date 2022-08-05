https://arabic.sputniknews.com/20220805/الجهاد-الإسلامي-أولويتنا-الآن-هي-المواجهة-1066049390.html
"الجهاد الإسلامي": أولويتنا الآن هي المواجهة
"الجهاد الإسلامي": أولويتنا الآن هي المواجهة
أعلن مسؤول المكتب الإعلامي في "الجهاد الإسلامي"، داوود شهاب، أن فصائل المقاومة في غزة والضفة شركاء في المعركة الحالية. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T18:47+0000
2022-08-05T18:47+0000
2022-08-05T18:47+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وتابع المسؤول في تصريحات له مساء اليوم الجمعة أن "الأولوية الآن تتجه لاستكمال الرد على العدوان الإسرائيلي". وكان الجيش الإسرائيلي قد شن، في وقت سابق من اليوم الجمعة، قصفا على قطاع غزة قال إنه أسفر عن مقتل 15 ناشطا في حركة "الجهاد الإسلامي" بينهم القيادي تيسير الجعبري.وعقب القصف، قال زياد النخالة الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" إنه لا خطوط حمراء في رد الحركة على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، متوعدا أن تكون مدينة تل أبيب وسط إسرائيل "تحت ضربات صواريخ المقاومة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم
"الجهاد الإسلامي": أولويتنا الآن هي المواجهة
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أعلن مسؤول المكتب الإعلامي في "الجهاد الإسلامي"، داوود شهاب، أن فصائل المقاومة في غزة والضفة شركاء في المعركة الحالية.
وتابع المسؤول في تصريحات له مساء اليوم الجمعة أن "الأولوية الآن تتجه لاستكمال الرد على العدوان الإسرائيلي".
وقال شهاب: الأولوية الآن هي المواجهة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد شن، في وقت سابق من اليوم الجمعة، قصفا على قطاع غزة قال إنه أسفر عن مقتل 15 ناشطا في حركة "الجهاد الإسلامي" بينهم القيادي تيسير الجعبري
.
وعقب القصف، قال زياد النخالة
الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" إنه لا خطوط حمراء في رد الحركة على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، متوعدا أن تكون مدينة تل أبيب وسط إسرائيل "تحت ضربات صواريخ المقاومة".