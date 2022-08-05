عربي
صافرات الإنذار تدوي مجددا في مدن ومستوطنات إسرائيلية وتل أبيب تفتح الملاجئ
https://arabic.sputniknews.com/20220805/الجهاد-الإسلامي-أولويتنا-الآن-هي-المواجهة-1066049390.html
"الجهاد الإسلامي": أولويتنا الآن هي المواجهة
"الجهاد الإسلامي": أولويتنا الآن هي المواجهة
أعلن مسؤول المكتب الإعلامي في "الجهاد الإسلامي"، داوود شهاب، أن فصائل المقاومة في غزة والضفة شركاء في المعركة الحالية. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T18:47+0000
2022-08-05T18:47+0000
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/18/1064169641_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_153e0d7727eb495cbc6059a189670992.jpg
وتابع المسؤول في تصريحات له مساء اليوم الجمعة أن "الأولوية الآن تتجه لاستكمال الرد على العدوان الإسرائيلي". وكان الجيش الإسرائيلي قد شن، في وقت سابق من اليوم الجمعة، قصفا على قطاع غزة قال إنه أسفر عن مقتل 15 ناشطا في حركة "الجهاد الإسلامي" بينهم القيادي تيسير الجعبري.وعقب القصف، قال زياد النخالة الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" إنه لا خطوط حمراء في رد الحركة على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، متوعدا أن تكون مدينة تل أبيب وسط إسرائيل "تحت ضربات صواريخ المقاومة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/18/1064169641_212:0:1172:720_1920x0_80_0_0_4084ded8627cfcf171f0b5b6a3c1d10c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم

"الجهاد الإسلامي": أولويتنا الآن هي المواجهة

18:47 GMT 05.08.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبرTelegram
أعلن مسؤول المكتب الإعلامي في "الجهاد الإسلامي"، داوود شهاب، أن فصائل المقاومة في غزة والضفة شركاء في المعركة الحالية.
وتابع المسؤول في تصريحات له مساء اليوم الجمعة أن "الأولوية الآن تتجه لاستكمال الرد على العدوان الإسرائيلي".
وقال شهاب: الأولوية الآن هي المواجهة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد شن، في وقت سابق من اليوم الجمعة، قصفا على قطاع غزة قال إنه أسفر عن مقتل 15 ناشطا في حركة "الجهاد الإسلامي" بينهم القيادي تيسير الجعبري.
وعقب القصف، قال زياد النخالة الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" إنه لا خطوط حمراء في رد الحركة على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، متوعدا أن تكون مدينة تل أبيب وسط إسرائيل "تحت ضربات صواريخ المقاومة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала