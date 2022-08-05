https://arabic.sputniknews.com/20220805/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استئناف-قصف-غزة-والانتقال-لحالة-الطوارئ-فيديو-1066046268.html
الجيش الإسرائيلي يعلن استئناف قصف غزة والانتقال لحالة الطوارئ.. فيديو
الجيش الإسرائيلي يعلن استئناف قصف غزة والانتقال لحالة الطوارئ.. فيديو
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، استئناف قصف أهداف تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" بقطاع غزة، وذلك بعد وقت قصير من اغتيال قيادي بالحركة وناشطين آخرين. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T16:35+0000
2022-08-05T16:35+0000
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وقال الجيش في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر: "يواصل الجيش الإسرائيلي قصف أهداف إرهابية تابعة للجهاد الإسلامي في قطاع غزة".وأضاف "هاجمت القوات الخاصة والمدفعية التابعة للجيش الإسرائيلي قبل فترة وجيزة مواقع عسكرية لمنظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية".وتابع "تم القضاء على عدد من نشطاء الجهاد الإسلامي في الهجوم".وقال الجيش: "أمر رئيس الأركان اللواء أفيف كوخافي، الجيش الإسرائيلي بالانتقال إلى حالة الطوارئ وفتح مركز القيادة العليا".ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع مصور لنسف أحد أبراج المراقبة الفلسطينية، والذي ظهر عليه شخص كان يتحدث في هاتفه المحمول.وكان الجيش الإسرائيلي قد شن في وقت سابق من اليوم الجمعة، قصفا على قطاع غزة قال إنه أسفر عن مقتل 15 ناشطا في حركة "الجهاد الإسلامي" بينهم القيادي تيسير الجعبري.وعقب القصف، قال زياد النخالة الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" إنه لا خطوط حمراء في رد الحركة على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، متوعدا أن تكون مدينة تل أبيب وسط إسرائيل "تحت ضربات صواريخ المقاومة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن استئناف قصف غزة والانتقال لحالة الطوارئ.. فيديو
16:35 GMT 05.08.2022 (تم التحديث: 16:37 GMT 05.08.2022) تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، استئناف قصف أهداف تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" بقطاع غزة، وذلك بعد وقت قصير من اغتيال قيادي بالحركة وناشطين آخرين.
وقال الجيش في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر: "يواصل الجيش الإسرائيلي قصف أهداف إرهابية تابعة للجهاد الإسلامي في قطاع غزة".
وأضاف "هاجمت القوات الخاصة والمدفعية التابعة للجيش الإسرائيلي قبل فترة وجيزة مواقع عسكرية لمنظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية".
وتابع "تم القضاء على عدد من نشطاء الجهاد الإسلامي في الهجوم".
وقال الجيش: "أمر رئيس الأركان اللواء أفيف كوخافي، الجيش الإسرائيلي بالانتقال إلى حالة الطوارئ وفتح مركز القيادة العليا".
ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع مصور لنسف أحد أبراج المراقبة الفلسطينية، والذي ظهر عليه شخص كان يتحدث في هاتفه المحمول.
وكان الجيش الإسرائيلي قد شن في وقت سابق من اليوم الجمعة، قصفا على قطاع غزة قال إنه أسفر عن مقتل 15 ناشطا في حركة "الجهاد الإسلامي" بينهم القيادي تيسير الجعبري
.
وعقب القصف، قال زياد النخالة
الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" إنه لا خطوط حمراء في رد الحركة على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، متوعدا أن تكون مدينة تل أبيب وسط إسرائيل "تحت ضربات صواريخ المقاومة".