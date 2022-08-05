الجيش الإسرائيلي يهاجم راجمات صواريخ للجهاد الإسلامي بقطاع غزة.. فيديو
© AFP 2022 / MOHAMMED ABEDدخان يتصاعد من منازل غزة بسبب الضربات الإسرائيلية الجوية على القطاع، 5 أغسطس/ آب 2022
© AFP 2022 / MOHAMMED ABED
قال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، إنه هاجم راجمات صواريخ تابعة لحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة.
وأشار في بيان نشره على تويتر إلى أنه "تم إطلاق أكثر من 10 صواريخ الليلة من مواقع الإطلاق هذه باتجاه أراضي دولة إسرائيل".
כלי טיס של צה"ל תקף לפני זמן קצר משגרי רקטות של ארגון הטרור גא"פ ברצועת עזה. מעמדות שיגור אלו נורו הלילה למעלה מ-10 רקטות לעבר שטח מדינת ישראל pic.twitter.com/LSHjKn5mF5— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 5, 2022
وقبل ذلك بوقت قصير، قال الجيش الإسرائيلي في بيان منفصل "هاجمت طائرات حربية إسرائيلية موقعاً لإنتاج مواد تستخدم في إنتاج صواريخ منظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية".
وتابع "بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف موقع لإنتاج الأسلحة تابعة للتنظيم وراجمة صواريخ، وموقع عسكري لمنظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية في قطاع غزة".
وأضاف البيان: "يشكل الهجوم على المواقع ضررا كبيرا بقدرة التنظيم الإرهابي على تطوير القدرات العسكرية".
מטוסי קרב של צה"ל תקפו אתר לייצור חומרים המשמשים לייצור רקטות של ארגון הטרור גא"פ.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 5, 2022
בנוסף, הותקפו אתר לייצור אמצעי לחימה של הארגון, משגר רקטות ומוצב צבאי של ארגון הטרור גא"פ ברצועת עזה.
תקיפת האתרים מהווה פגיעה משמעותית ביכולות ארגון הטרור לפתח יכולות צבאיות pic.twitter.com/TSyt5N5cpe
في سياق متصل، واصلت المقاومة الفلسطينية إطلاق رشقات صاروخية على المستوطنات الإسرائيلية القريبة من القطاع، تمكنت منظومة القبة الحديدية في اعتراض بعضها، دون الحديث عن إصابات.
كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اليوم الجمعة، إطلاق عملية عسكرية بقطاع غزة، أسفرت عن اغتيال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري.
فيما قالت وزارة الصحة بقطاع غزة إن القصف الإسرائيلي أسفر عن "استشهاد 10 فلسطينيين بينهم طفلة وسيدة، وإصابة 55 آخرين بجراح مختلفة".