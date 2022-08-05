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الجيش الإسرائيلي يهاجم راجمات صواريخ للجهاد الإسلامي بقطاع غزة.. فيديو
الجيش الإسرائيلي يهاجم راجمات صواريخ للجهاد الإسلامي بقطاع غزة.. فيديو
قال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، إنه هاجم راجمات صواريخ تابعة لحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T21:21+0000
2022-08-05T21:21+0000
أخبار قطاع غزة
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وأشار في بيان نشره على تويتر إلى أنه "تم إطلاق أكثر من 10 صواريخ الليلة من مواقع الإطلاق هذه باتجاه أراضي دولة إسرائيل".وقبل ذلك بوقت قصير، قال الجيش الإسرائيلي في بيان منفصل "هاجمت طائرات حربية إسرائيلية موقعاً لإنتاج مواد تستخدم في إنتاج صواريخ منظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية".وتابع "بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف موقع لإنتاج الأسلحة تابعة للتنظيم وراجمة صواريخ، وموقع عسكري لمنظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية في قطاع غزة".وأضاف البيان: "يشكل الهجوم على المواقع ضررا كبيرا بقدرة التنظيم الإرهابي على تطوير القدرات العسكرية".في سياق متصل، واصلت المقاومة الفلسطينية إطلاق رشقات صاروخية على المستوطنات الإسرائيلية القريبة من القطاع، تمكنت منظومة القبة الحديدية في اعتراض بعضها، دون الحديث عن إصابات.كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اليوم الجمعة، إطلاق عملية عسكرية بقطاع غزة، أسفرت عن اغتيال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري.فيما قالت وزارة الصحة بقطاع غزة إن القصف الإسرائيلي أسفر عن "استشهاد 10 فلسطينيين بينهم طفلة وسيدة، وإصابة 55 آخرين بجراح مختلفة".
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أخبار قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يهاجم راجمات صواريخ للجهاد الإسلامي بقطاع غزة.. فيديو

21:21 GMT 05.08.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED ABEDدخان يتصاعد من منازل غزة بسبب الضربات الإسرائيلية الجوية على القطاع، 5 أغسطس/ آب 2022
دخان يتصاعد من منازل غزة بسبب الضربات الإسرائيلية الجوية على القطاع، 5 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED ABED
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قال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، إنه هاجم راجمات صواريخ تابعة لحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة.
وأشار في بيان نشره على تويتر إلى أنه "تم إطلاق أكثر من 10 صواريخ الليلة من مواقع الإطلاق هذه باتجاه أراضي دولة إسرائيل".
وقبل ذلك بوقت قصير، قال الجيش الإسرائيلي في بيان منفصل "هاجمت طائرات حربية إسرائيلية موقعاً لإنتاج مواد تستخدم في إنتاج صواريخ منظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية".
وتابع "بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف موقع لإنتاج الأسلحة تابعة للتنظيم وراجمة صواريخ، وموقع عسكري لمنظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية في قطاع غزة".
وأضاف البيان: "يشكل الهجوم على المواقع ضررا كبيرا بقدرة التنظيم الإرهابي على تطوير القدرات العسكرية".
في سياق متصل، واصلت المقاومة الفلسطينية إطلاق رشقات صاروخية على المستوطنات الإسرائيلية القريبة من القطاع، تمكنت منظومة القبة الحديدية في اعتراض بعضها، دون الحديث عن إصابات.
كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اليوم الجمعة، إطلاق عملية عسكرية بقطاع غزة، أسفرت عن اغتيال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري.
فيما قالت وزارة الصحة بقطاع غزة إن القصف الإسرائيلي أسفر عن "استشهاد 10 فلسطينيين بينهم طفلة وسيدة، وإصابة 55 آخرين بجراح مختلفة".
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