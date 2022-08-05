https://arabic.sputniknews.com/20220805/بوتين-يصدر-مرسوما-يحظر-مواطني-الدول-غير-الصديقة-من-تداول--أسهم-الشركات-الروسية-1066035590.html
بوتين يصدر مرسوما يحظر مواطني "الدول غير الصديقة" من تداول أسهم الشركات الروسية
بوتين يصدر مرسوما يحظر مواطني "الدول غير الصديقة" من تداول أسهم الشركات الروسية
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قرارا يحظر فيه منع تداول أسهم شركات ومشاريع روسية من قبل مواطنين من "الدول غير الصديقة" حتى نهاية العام. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T11:54+0000
2022-08-05T11:54+0000
2022-08-05T11:56+0000
اقتصاد
روسيا
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وحظر بوتين المستثمرين من "الدول غير الصديقة" شراء الأسهم والاستثمار في الشركات الاستراتيجية والتابعة لها بالإضافة لمشورع "سخالين 1" وحقل خاراغينسكوي.ومنح بوتين الخزانة 10 أيام لإعداد قائمة بالشركات والمصارف والمعاملات التي يحظر فيها استخدام الأسهم على الأجانب من دول غير وديةووقّع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما بشأن "سخالين -2"، في 30 يونيو/حزيران، وستتسلم شركة "غازبروم سخالين القابضة" والشركة الجديدة نفسها الأسهم في رأس المال المصرح به للمشغل.وفي منتصف يوليو/تموز، أفيد بأن طوكيو مصممة على الاحتفاظ بحصتها في المشروع وكانت تتفاوض مع الشركات اليابانية المشاركة في المشروع.
https://arabic.sputniknews.com/20220805/بيسكوف-فرنسا-دولة-غير-صديقة-ولكن-إذا-لزم-الأمر-فسيتم-الاتصال-بين-بوتين-وماكرون-1066034633.html
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اقتصاد, روسيا
بوتين يصدر مرسوما يحظر مواطني "الدول غير الصديقة" من تداول أسهم الشركات الروسية
11:54 GMT 05.08.2022 (تم التحديث: 11:56 GMT 05.08.2022) تابعنا عبر
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قرارا يحظر فيه منع تداول أسهم شركات ومشاريع روسية من قبل مواطنين من "الدول غير الصديقة" حتى نهاية العام.
وحظر بوتين المستثمرين من "الدول غير الصديقة" شراء الأسهم والاستثمار في الشركات الاستراتيجية والتابعة لها بالإضافة لمشورع "سخالين 1" وحقل خاراغينسكوي.
كما ضمّ المرسوم شركات الحفر والاستخراج الباطني بالإضافة للشركات التي تخدم مجمع الوقود والطاقة الروسي والبنوك الروسية التي سيضعها الرئيس.
ومنح بوتين الخزانة 10 أيام لإعداد قائمة بالشركات والمصارف والمعاملات التي يحظر فيها استخدام الأسهم على الأجانب من دول غير ودية
ووقّع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما بشأن "سخالين -2"، في 30 يونيو/حزيران، وستتسلم شركة "غازبروم سخالين القابضة" والشركة الجديدة نفسها الأسهم في رأس المال المصرح به للمشغل.
وفي منتصف يوليو/تموز، أفيد بأن طوكيو مصممة على الاحتفاظ بحصتها في المشروع وكانت تتفاوض مع الشركات اليابانية المشاركة في المشروع
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