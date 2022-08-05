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صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات وبلدات جنوب ووسط إسرائيل
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صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات وبلدات جنوب ووسط إسرائيل
صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات وبلدات جنوب ووسط إسرائيل
دوت صافرات إنذار، مساء اليوم الجمعة، في بلدات ومستوطنات إسرائيلية جنوب ووسط البلاد، على وقع غارات يشنها الطيران الإسرائيلي بقطاع غزة. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T18:03+0000
2022-08-05T18:10+0000
أخبار قطاع غزة
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: "تم تفعيل الإنذار في منطقة لخيش (مستوطنة في شمال النقب) وفي مدينة يفنه (وسط). التفاصيل قيد المراجعة".فيما قالت قناة "كان" الرسمية إن صافرات الإنذار دوت أيضا في مستوطنات "غلاف غزة" (القريبة من القطاع)، وعسقلان وأشدود.
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أخبار قطاع غزة

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات وبلدات جنوب ووسط إسرائيل

18:03 GMT 05.08.2022 (تم التحديث: 18:10 GMT 05.08.2022)
© AFP 2022 / JACK GUEZاطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021
اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
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دوت صافرات إنذار، مساء اليوم الجمعة، في بلدات ومستوطنات إسرائيلية جنوب ووسط البلاد، على وقع غارات يشنها الطيران الإسرائيلي بقطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: "تم تفعيل الإنذار في منطقة لخيش (مستوطنة في شمال النقب) وفي مدينة يفنه (وسط). التفاصيل قيد المراجعة".
فيما قالت قناة "كان" الرسمية إن صافرات الإنذار دوت أيضا في مستوطنات "غلاف غزة" (القريبة من القطاع)، وعسقلان وأشدود.
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