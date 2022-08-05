https://arabic.sputniknews.com/20220805/صافرات-الإنذار-تدوي-في-مستوطنات-وبلدات-جنوب-ووسط-إسرائيل-1066048209.html
صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات وبلدات جنوب ووسط إسرائيل
صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات وبلدات جنوب ووسط إسرائيل
دوت صافرات إنذار، مساء اليوم الجمعة، في بلدات ومستوطنات إسرائيلية جنوب ووسط البلاد، على وقع غارات يشنها الطيران الإسرائيلي بقطاع غزة. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T18:03+0000
2022-08-05T18:03+0000
2022-08-05T18:10+0000
أخبار قطاع غزة
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: "تم تفعيل الإنذار في منطقة لخيش (مستوطنة في شمال النقب) وفي مدينة يفنه (وسط). التفاصيل قيد المراجعة".فيما قالت قناة "كان" الرسمية إن صافرات الإنذار دوت أيضا في مستوطنات "غلاف غزة" (القريبة من القطاع)، وعسقلان وأشدود.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار قطاع غزة
صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات وبلدات جنوب ووسط إسرائيل
18:03 GMT 05.08.2022 (تم التحديث: 18:10 GMT 05.08.2022) تابعنا عبر
دوت صافرات إنذار، مساء اليوم الجمعة، في بلدات ومستوطنات إسرائيلية جنوب ووسط البلاد، على وقع غارات يشنها الطيران الإسرائيلي بقطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: "تم تفعيل الإنذار في منطقة لخيش (مستوطنة في شمال النقب) وفي مدينة يفنه (وسط). التفاصيل قيد المراجعة".
فيما قالت قناة "كان" الرسمية إن صافرات الإنذار دوت أيضا في مستوطنات "غلاف غزة" (القريبة من القطاع)، وعسقلان وأشدود.