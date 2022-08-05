https://arabic.sputniknews.com/20220805/طائرات-إسرائيلية-تقصف-راجمات-صواريخ-أخرى-تابعة-للجهاد-الإسلامي-شمالي-قطاع-غزة-1066053418.html
طائرات إسرائيلية تقصف راجمات صواريخ أخرى تابعة للجهاد الإسلامي شمالي قطاع غزة
طائرات إسرائيلية تقصف راجمات صواريخ أخرى تابعة للجهاد الإسلامي شمالي قطاع غزة
أغارت طائرات الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، على راجمات صواريخ أخرى تابعة لحركة للجهاد الإسلامي في شمال قطاع غزة. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T23:09+0000
2022-08-05T23:09+0000
2022-08-05T23:21+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
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موسكو - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم السبت: "جيش الدفاع يستهدف راجمات صاروخية أخرى للجهاد الإسلامي".ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع مصور لحظة القصف.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أعلن في وقت سابق الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي بالحركة بسام السعدي.واستهدف الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من يوم الجمعة، مقار لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.هذا وشنت طائرات حربية إسرائيلية، غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، في وقت سابق، راح ضحيتها حتى الآن، 10 قتلى بينهم طفلة، وأكثر من 65 مصابا.وردا على الهجوم، أعلنت حركة "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" إطلاق نحو 100 صاروخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري.
https://arabic.sputniknews.com/20220805/إصابة-6-فلسطينيين-بينهم-3-أطفال-في-قصف-إسرائيلي-شرقي-غزة-1066053193.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة
طائرات إسرائيلية تقصف راجمات صواريخ أخرى تابعة للجهاد الإسلامي شمالي قطاع غزة
23:09 GMT 05.08.2022 (تم التحديث: 23:21 GMT 05.08.2022) تابعنا عبر
أغارت طائرات الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، على راجمات صواريخ أخرى تابعة لحركة للجهاد الإسلامي في شمال قطاع غزة.
موسكو - سبوتنيك
. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم السبت: "جيش الدفاع يستهدف راجمات صاروخية أخرى للجهاد الإسلامي".
ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع مصور لحظة القصف.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أعلن في وقت سابق الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة
، للقضاء على "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي بالحركة بسام السعدي.
واستهدف الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من يوم الجمعة، مقار لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.
هذا وشنت طائرات حربية إسرائيلية
، غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، في وقت سابق، راح ضحيتها حتى الآن، 10 قتلى بينهم طفلة، وأكثر من 65 مصابا.
وردا على الهجوم، أعلنت حركة "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" إطلاق نحو 100 صاروخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري.