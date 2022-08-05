https://arabic.sputniknews.com/20220805/مصر-نجري-اتصالات-مكثفة-لاحتواء-الوضع-في-غزة--1066053038.html
مصر نجري اتصالات مكثفة لاحتواء الوضع في غزة
مصر نجري اتصالات مكثفة لاحتواء الوضع في غزة
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، مساء الجمعة، أنها تجري اتصالات مكثفة للتهدئة في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T22:25+0000
2022-08-05T22:25+0000
2022-08-05T22:25+0000
مصر
أخبار فلسطين اليوم
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وقالت الخارجية المصرية في بيان: "نجري اتصالات مكثفة على مدار الساعة بهدف احتواء الوضع في غزة والعمل على الوضع والحفاظ على الأرواح والممتلكات".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أعلن في وقت سابق الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي بالحركة بسام السعدي.واستهدف الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من يوم الجمعة، مقار لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.هذا وشنت طائرات حربية إسرائيلية، غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، راح ضحيتها حتى الآن، 10 قتلى بينهم طفلة، وأكثر من 65 مصابا.وردا على الهجوم، أعلنت حركة "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" إطلاق نحو 100 صاروخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري.
https://arabic.sputniknews.com/20220805/الجزائر-تهيب-بمجلس-الأمن-التدخل-بشكل-عاجل-لوقف-الاعتداءات-الإسرائيلية-على-غزة-1066052566.html
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مصر, أخبار فلسطين اليوم
مصر نجري اتصالات مكثفة لاحتواء الوضع في غزة
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أعلنت وزارة الخارجية المصرية، مساء الجمعة، أنها تجري اتصالات مكثفة للتهدئة في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف.
وقالت الخارجية المصرية في بيان: "نجري اتصالات مكثفة على مدار الساعة بهدف احتواء الوضع في غزة والعمل على الوضع والحفاظ على الأرواح والممتلكات".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أعلن في وقت سابق الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة
، للقضاء على "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي بالحركة بسام السعدي.
واستهدف الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من يوم الجمعة، مقار لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.
هذا وشنت طائرات حربية إسرائيلية
، غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، راح ضحيتها حتى الآن، 10 قتلى بينهم طفلة، وأكثر من 65 مصابا.
وردا على الهجوم، أعلنت حركة "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" إطلاق نحو 100 صاروخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري.