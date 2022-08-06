https://arabic.sputniknews.com/20220806/إسطنبول-تستقبل-ثاني-سفينة-حبوب-قادمة-من-ميناء-أوديسا-الأوكراني-1066079630.html

إسطنبول تستقبل ثاني سفينة حبوب قادمة من ميناء أوديسا الأوكراني

إسطنبول تستقبل ثاني سفينة حبوب قادمة من ميناء أوديسا الأوكراني

وصلت ثاني سفينة حبوب قادمة من ميناء أوديسا الأوكراني إلى إسطنبول، حاملة 33 طنًا من الذرة، حيث من المقرر أن تخضع للتفتيش في إسطنبول قبل التوجه إلى أيرلندا،... 06.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-06T16:03+0000

2022-08-06T16:03+0000

2022-08-06T16:03+0000

روسيا

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إسطنبول- سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، اليوم السبت: "وصلت سفينة الشحن نيفي ستار التي ترفع علم بنما قادمة من ميناء أوديسا وتحمل 33 طنًا من الذرة إلى شمال إسطنبول في طريقها من أوكرانيا إلى أيرلندا، وسيقوم مركز التنسيق المشترك بتفتيشها خلال الساعات المقبلة".وفي سياق متصل، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن الشكر لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، على مشاركته في حل قضية إمدادات الحبوب من أوكرانيا وإمدادات الغذاء والأسمدة الروسية للأسواق العالمية.وقال بوتين، خلال لقاء في القمة الثنائية التي جمعته مع أردوغان في مدينة سوتشي الروسية، أمس الجمعة في 5 أغسطس/آب: "بمشاركتكم المباشرة ومن خلال وساطة الأمين العام للأمم المتحدة، تم حل القضية المتعلقة بإمداد الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، عمليات الإمدادات انطلقت بالفعل؛ وأود أن أشكركم على هذا وعلى حقيقة أن تم اتخاذ قرار شامل حول الإمداد المستمر بالأغذية الروسية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية".وشدد بوتين على أنه "بالنسبة للعديد من البلدان ولا سيما النامية منها، التي تواجه مشاكل كبيرة فيما يتعلق بإمدادات الغذاء والمياه، فإن هذا أمر مهم للغاية".وفي 22 تموز/يوليو الماضي، وقّعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.

https://arabic.sputniknews.com/20220806/تركيا-20-سفينة-تنتظر-دورها-في-شحن-الحبوب-من-أوكرانيا--1066074972.html

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