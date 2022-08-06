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https://arabic.sputniknews.com/20220806/إسطنبول-تستقبل-ثاني-سفينة-حبوب-قادمة-من-ميناء-أوديسا-الأوكراني-1066079630.html
إسطنبول تستقبل ثاني سفينة حبوب قادمة من ميناء أوديسا الأوكراني
إسطنبول تستقبل ثاني سفينة حبوب قادمة من ميناء أوديسا الأوكراني
وصلت ثاني سفينة حبوب قادمة من ميناء أوديسا الأوكراني إلى إسطنبول، حاملة 33 طنًا من الذرة، حيث من المقرر أن تخضع للتفتيش في إسطنبول قبل التوجه إلى أيرلندا،... 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T16:03+0000
2022-08-06T16:03+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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إسطنبول- سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، اليوم السبت: "وصلت سفينة الشحن نيفي ستار التي ترفع علم بنما قادمة من ميناء أوديسا وتحمل 33 طنًا من الذرة إلى شمال إسطنبول في طريقها من أوكرانيا إلى أيرلندا، وسيقوم مركز التنسيق المشترك بتفتيشها خلال الساعات المقبلة".وفي سياق متصل، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن الشكر لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، على مشاركته في حل قضية إمدادات الحبوب من أوكرانيا وإمدادات الغذاء والأسمدة الروسية للأسواق العالمية.وقال بوتين، خلال لقاء في القمة الثنائية التي جمعته مع أردوغان في مدينة سوتشي الروسية، أمس الجمعة في 5 أغسطس/آب: "بمشاركتكم المباشرة ومن خلال وساطة الأمين العام للأمم المتحدة، تم حل القضية المتعلقة بإمداد الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، عمليات الإمدادات انطلقت بالفعل؛ وأود أن أشكركم على هذا وعلى حقيقة أن تم اتخاذ قرار شامل حول الإمداد المستمر بالأغذية الروسية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية".وشدد بوتين على أنه "بالنسبة للعديد من البلدان ولا سيما النامية منها، التي تواجه مشاكل كبيرة فيما يتعلق بإمدادات الغذاء والمياه، فإن هذا أمر مهم للغاية".وفي 22 تموز/يوليو الماضي، وقّعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
https://arabic.sputniknews.com/20220806/تركيا-20-سفينة-تنتظر-دورها-في-شحن-الحبوب-من-أوكرانيا--1066074972.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا

إسطنبول تستقبل ثاني سفينة حبوب قادمة من ميناء أوديسا الأوكراني

16:03 GMT 06.08.2022
© Sputnik . Burcu Okutanسفينة ريزوني المحملة بالذرة تعبر مضيق البوسفور في اسطنبول، تركيا 3 أغسطس 2022
سفينة ريزوني المحملة بالذرة تعبر مضيق البوسفور في اسطنبول، تركيا 3 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
© Sputnik . Burcu Okutan
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وصلت ثاني سفينة حبوب قادمة من ميناء أوديسا الأوكراني إلى إسطنبول، حاملة 33 طنًا من الذرة، حيث من المقرر أن تخضع للتفتيش في إسطنبول قبل التوجه إلى أيرلندا، بموجب اتفاق روسيا وأوكرانيا مع تركيا والأمم المتحدة على تسهيل تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.
إسطنبول- سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، اليوم السبت: "وصلت سفينة الشحن نيفي ستار التي ترفع علم بنما قادمة من ميناء أوديسا وتحمل 33 طنًا من الذرة إلى شمال إسطنبول في طريقها من أوكرانيا إلى أيرلندا، وسيقوم مركز التنسيق المشترك بتفتيشها خلال الساعات المقبلة".

وفي سياق متصل، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن الشكر لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، على مشاركته في حل قضية إمدادات الحبوب من أوكرانيا وإمدادات الغذاء والأسمدة الروسية للأسواق العالمية.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
تركيا: 20 سفينة تنتظر دورها في شحن الحبوب من أوكرانيا
14:38 GMT
وقال بوتين، خلال لقاء في القمة الثنائية التي جمعته مع أردوغان في مدينة سوتشي الروسية، أمس الجمعة في 5 أغسطس/آب: "بمشاركتكم المباشرة ومن خلال وساطة الأمين العام للأمم المتحدة، تم حل القضية المتعلقة بإمداد الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، عمليات الإمدادات انطلقت بالفعل؛ وأود أن أشكركم على هذا وعلى حقيقة أن تم اتخاذ قرار شامل حول الإمداد المستمر بالأغذية الروسية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية".

وشدد بوتين على أنه "بالنسبة للعديد من البلدان ولا سيما النامية منها، التي تواجه مشاكل كبيرة فيما يتعلق بإمدادات الغذاء والمياه، فإن هذا أمر مهم للغاية".

وفي 22 تموز/يوليو الماضي، وقّعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.

وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
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