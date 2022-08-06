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تركيا: 20 سفينة تنتظر دورها في شحن الحبوب من أوكرانيا
تركيا: 20 سفينة تنتظر دورها في شحن الحبوب من أوكرانيا
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن نحو 20 سفينة تنتظر دورها لشحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T14:38+0000
2022-08-06T14:38+0000
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جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أدلى بها على متن الطائرة أثناء عودته من روسيا، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول"، اليوم السبت.وقال الرئيس التركي إن هناك نحو 20 سفينة بانتظار دورها لشحن الحبوب من أوكرانيا.وأشار إلى أن الوزارات التركية المعنية وعلى رأسها وزارة التجارة تقوم بما يلزم في هذا الإطار.​​​​​​​ويوم الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع التركية مغادرة ثلاث سفن شحن محملة بالحبوب من موانئ أوكرانيا، وهي "نافيستار" و"روجين" و"بولارنت".ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية انطلاق أول سفينة حبوب من ميناء أوديسا، واتخذت مسارا نحو شمال غربي البحر الأسود.وكانت مدينة إسطنبول قد شهدت افتتاح مركز التنسيق المشترك لضمان الشحن الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية.في 22 يوليو/تموز، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير وعلى المساعدة الروسية في تصدير الحبوب الأوكرانية.يشمل الاتفاق، الذي وقّعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
https://arabic.sputniknews.com/20220806/أردوغان-يدعو-بوتين-للقاء-زيلينسكي-في-تركيا-1066062936.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا

تركيا: 20 سفينة تنتظر دورها في شحن الحبوب من أوكرانيا

14:38 GMT 06.08.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن نحو 20 سفينة تنتظر دورها لشحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أدلى بها على متن الطائرة أثناء عودته من روسيا، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول"، اليوم السبت.
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10:34 GMT
وقال الرئيس التركي إن هناك نحو 20 سفينة بانتظار دورها لشحن الحبوب من أوكرانيا.
وأشار إلى أن الوزارات التركية المعنية وعلى رأسها وزارة التجارة تقوم بما يلزم في هذا الإطار.​​​​​​​
ويوم الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع التركية مغادرة ثلاث سفن شحن محملة بالحبوب من موانئ أوكرانيا، وهي "نافيستار" و"روجين" و"بولارنت".
ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية انطلاق أول سفينة حبوب من ميناء أوديسا، واتخذت مسارا نحو شمال غربي البحر الأسود.
وكانت مدينة إسطنبول قد شهدت افتتاح مركز التنسيق المشترك لضمان الشحن الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية.
في 22 يوليو/تموز، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير وعلى المساعدة الروسية في تصدير الحبوب الأوكرانية.
يشمل الاتفاق، الذي وقّعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
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