https://arabic.sputniknews.com/20220806/إصابة-5-أطفال-بجروح-نتيجة-انفجار-لغم-من-مخلفات-داعش-في-دير-الزور-شرقي-سوريا--1066064721.html
إصابة 5 أطفال بجروح نتيجة انفجار لغم من مخلفات "داعش" في دير الزور شرقي سوريا
إصابة 5 أطفال بجروح نتيجة انفجار لغم من مخلفات "داعش" في دير الزور شرقي سوريا
أصيب 5 أطفال، اليوم السبت، بجروح متفاوتة نتيجة انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا) على أطراف مدينة دير الزور من الجهة الجنوبية. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T11:43+0000
2022-08-06T11:43+0000
2022-08-06T11:47+0000
أخبار سوريا اليوم
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ونقلت الوكالة السورية للأنباء "سانا" عن مدير مشفى الأسد في المدينة، الدكتور مأمون حيزة، أن "المشفى استقبل 5 أطفال أعمارهم بين 8 و13 سنة تعرضوا لإصابات خطرة نتيجة انفجار لغم بمكان تواجدهم".وأشار حيزة إلى وجود "حالتين حرجتين من إجمالي الإصابات جراء دخول شظايا في البطن وجروح بمختلف أنحاء الجسم".واستشهد شاب، يوم السبت الفائت، نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي في حويجة كاطع في مدينة دير الزور شرقي سوريا.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الجمعة في 5 أغسطس/آب، عن رصد وتحييد مجموعة إرهابيين من جماعة "لواء شهداء القريتين"، خلال دوريات جوية في سوريا، في منطقة التنف التي تسيطر عليها الولايات المتحدة جنوبي البلاد.وأوضحت الوزارة في بيان لها: "في 4 أغسطس 2022 وأثناء قيام أطقم القوات الجوية الروسية بتمييز مجموعة من مقاتلي جماعة لواء شهداء القريتين الإرهابية أثناء قيامهم بالدوريات الجوية، كانت هذه المجموعة الإرهابية مختبئة في الملاجئ المجهزة في صحراء بلايا، ومقر هذه المجموعة في منطقة التنف، حيث يتم دعمها وتدريبها من قبل مدربي عمليات القوات الخاصة التابعة للجيش الأمريكي".
https://arabic.sputniknews.com/20220804/مركز-المصالحة-الروسي-9-إصابات-مدنية-إثر-استهداف-سوق-شعبي-بمسيّرة-شمالي-سوريا-1066010857.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم
إصابة 5 أطفال بجروح نتيجة انفجار لغم من مخلفات "داعش" في دير الزور شرقي سوريا
11:43 GMT 06.08.2022 (تم التحديث: 11:47 GMT 06.08.2022) تابعنا عبر
أصيب 5 أطفال، اليوم السبت، بجروح متفاوتة نتيجة انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا) على أطراف مدينة دير الزور من الجهة الجنوبية.
ونقلت الوكالة السورية للأنباء "سانا
" عن مدير مشفى الأسد في المدينة، الدكتور مأمون حيزة، أن "المشفى استقبل 5 أطفال أعمارهم بين 8 و13 سنة تعرضوا لإصابات خطرة نتيجة انفجار لغم بمكان تواجدهم".
وأشار حيزة إلى وجود "حالتين حرجتين من إجمالي الإصابات جراء دخول شظايا في البطن وجروح بمختلف أنحاء الجسم".
واستشهد شاب، يوم السبت الفائت، نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي في حويجة كاطع في مدينة دير الزور شرقي سوريا.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الجمعة في 5 أغسطس/آب، عن رصد وتحييد مجموعة إرهابيين من جماعة "لواء شهداء القريتين"، خلال دوريات جوية في سوريا، في منطقة التنف التي تسيطر عليها الولايات المتحدة جنوبي البلاد.
وأوضحت الوزارة
في بيان لها: "في 4 أغسطس 2022 وأثناء قيام أطقم القوات الجوية الروسية بتمييز مجموعة من مقاتلي جماعة لواء شهداء القريتين الإرهابية أثناء قيامهم بالدوريات الجوية، كانت هذه المجموعة الإرهابية مختبئة في الملاجئ المجهزة في صحراء بلايا، ومقر هذه المجموعة في منطقة التنف، حيث يتم دعمها وتدريبها من قبل مدربي عمليات القوات الخاصة التابعة للجيش الأمريكي".