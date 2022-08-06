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الخارجية الروسية: موسكو تدعو أطراف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى وقف إطلاق النار
الخارجية الروسية: موسكو تدعو أطراف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى وقف إطلاق النار
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو تدعو أطراف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى "ضبط النفس" والعودة إلى نظام وقف إطلاق النار. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T12:16+0000
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وقالت زاخاروفا على موقع وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت: "موسكو قلقة للغاية من اندلاع جولة جديدة من العنف المسلح في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وجاء التصعيد الأخير نتيجة الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة في 5 أغسطس/ آب، ورداً على ذلك نفذت الفصائل الفلسطينية قصفًا عشوائيًا مكثفًا على الأراضي الإسرائيلية".وكشفت زاخاروفا أن "روسيا تراقب بقلق عميق مثل هذا التطور للأحداث وتعتبره محفوفا بمخاطر استئناف المواجهة العسكرية الشاملة والمزيد من التدهور في الوضع الإنساني المؤسف بالفعل في غزة".وأضافت زاخاروفا: "ندعو جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع تصعيد الأعمال العدائية والعودة على الفور إلى وقف دائم لإطلاق النار".
https://arabic.sputniknews.com/20220804/الخارجية-الروسية-تدعو-أرمينيا-وأذربيجان-إلى-الالتزام-بوقف-إطلاق-النار-1065988087.html
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روسيا, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
الخارجية الروسية: موسكو تدعو أطراف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى وقف إطلاق النار
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو تدعو أطراف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى "ضبط النفس" والعودة إلى نظام وقف إطلاق النار.
وقالت زاخاروفا على موقع وزارة الخارجية الروسية
، اليوم السبت: "موسكو قلقة للغاية من اندلاع جولة جديدة من العنف المسلح في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وجاء التصعيد الأخير نتيجة الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة في 5 أغسطس/ آب، ورداً على ذلك نفذت الفصائل الفلسطينية قصفًا عشوائيًا مكثفًا على الأراضي الإسرائيلية".
وكشفت زاخاروفا أن "روسيا تراقب بقلق عميق مثل هذا التطور للأحداث وتعتبره محفوفا بمخاطر استئناف المواجهة العسكرية الشاملة والمزيد من التدهور في الوضع الإنساني المؤسف بالفعل في غزة".
وأضافت زاخاروفا
: "ندعو جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع تصعيد الأعمال العدائية والعودة على الفور إلى وقف دائم لإطلاق النار".