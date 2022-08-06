عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220806/الخارجية-الروسية-موسكو-تدعو-أطراف-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-إلى-وقف-إطلاق-النار-1066066594.html
الخارجية الروسية: موسكو تدعو أطراف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى وقف إطلاق النار
الخارجية الروسية: موسكو تدعو أطراف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى وقف إطلاق النار
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو تدعو أطراف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى "ضبط النفس" والعودة إلى نظام وقف إطلاق النار. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T12:16+0000
2022-08-06T12:16+0000
روسيا
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058948233_140:0:3781:2048_1920x0_80_0_0_0a8f7b76d60f8c3c9285089e7be9176d.jpg
وقالت زاخاروفا على موقع وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت: "موسكو قلقة للغاية من اندلاع جولة جديدة من العنف المسلح في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وجاء التصعيد الأخير نتيجة الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة في 5 أغسطس/ آب، ورداً على ذلك نفذت الفصائل الفلسطينية قصفًا عشوائيًا مكثفًا على الأراضي الإسرائيلية".وكشفت زاخاروفا أن "روسيا تراقب بقلق عميق مثل هذا التطور للأحداث وتعتبره محفوفا بمخاطر استئناف المواجهة العسكرية الشاملة والمزيد من التدهور في الوضع الإنساني المؤسف بالفعل في غزة".وأضافت زاخاروفا: "ندعو جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع تصعيد الأعمال العدائية والعودة على الفور إلى وقف دائم لإطلاق النار".
https://arabic.sputniknews.com/20220804/الخارجية-الروسية-تدعو-أرمينيا-وأذربيجان-إلى-الالتزام-بوقف-إطلاق-النار-1065988087.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058948233_595:0:3326:2048_1920x0_80_0_0_1f8d8f5be87978c5876659770679acef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

الخارجية الروسية: موسكو تدعو أطراف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى وقف إطلاق النار

12:16 GMT 06.08.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو تدعو أطراف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى "ضبط النفس" والعودة إلى نظام وقف إطلاق النار.
وقالت زاخاروفا على موقع وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت: "موسكو قلقة للغاية من اندلاع جولة جديدة من العنف المسلح في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وجاء التصعيد الأخير نتيجة الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة في 5 أغسطس/ آب، ورداً على ذلك نفذت الفصائل الفلسطينية قصفًا عشوائيًا مكثفًا على الأراضي الإسرائيلية".
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
الخارجية الروسية تدعو أرمينيا وأذربيجان إلى الالتزام بوقف إطلاق النار
4 أغسطس, 12:17 GMT
وكشفت زاخاروفا أن "روسيا تراقب بقلق عميق مثل هذا التطور للأحداث وتعتبره محفوفا بمخاطر استئناف المواجهة العسكرية الشاملة والمزيد من التدهور في الوضع الإنساني المؤسف بالفعل في غزة".
وأضافت زاخاروفا: "ندعو جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع تصعيد الأعمال العدائية والعودة على الفور إلى وقف دائم لإطلاق النار".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бронеавтомобиль Тигр ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала