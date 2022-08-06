https://arabic.sputniknews.com/20220806/الكرملين-بوتين-يناقش-مع-قديروف-التنمية-الاقتصادية-في-جمهورية-الشيشان-1066060132.html
الكرملين: بوتين يناقش مع قديروف التنمية الاقتصادية في جمهورية الشيشان
الكرملين: بوتين يناقش مع قديروف التنمية الاقتصادية في جمهورية الشيشان
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد بعد المحادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان اجتماعا مع رئيس الشيشان... 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T09:01+0000
2022-08-06T09:01+0000
2022-08-06T09:01+0000
جمهورية الشيشان
روسيا
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وأوضح بيسكوف، اليوم السبت أنه "بعد المحادثات الروسية التركية يوم أمس، عقد بوتين اجتماع عمل مع رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديدروف".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في بيان مشترك ضرورة الحفاظ على الوحدة السياسية والتكامل الإقليمي لسوريا.واتفقت روسيا وتركيا ، يوم أمس الجمعة في 5 أغسطس/آب، على اتخاذ خطوات للتعاون في مجال النقل والتجارة والزراعة والسياحة، حيث أجرى قادة البلدين مشاورات واسعة حول الأجندة الثنائية للعلاقات الروسية التركية واتفقا على ما يلي: زيادة حجم التجارة الثنائية على أساس متوازن وتحقيق الأهداف الموضوعة وتلبية تطلعات الجانب الآخر في مجالات الاقتصاد والطاقة؛ واتخاذ خطوات ملموسة لزيادة التعاون بشأن القضايا التي ظلت على جدول أعمال كلا البلدين لفترة طويلة، في قطاعات مثل النقل والتجارة والزراعة والصناعة والتمويل والسياحة والبناء".
https://arabic.sputniknews.com/20220805/-نائب-رئيس-الوزراء--الروسي-تركيا-توافق-على-دفع-ثمن-الغاز-الروسي-بالروبل-1066047654.html
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جمهورية الشيشان, روسيا
الكرملين: بوتين يناقش مع قديروف التنمية الاقتصادية في جمهورية الشيشان
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد بعد المحادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان اجتماعا مع رئيس الشيشان رمضان قديروف، ناقش فيه التنمية الاقتصادية في جمهورية الشيشان.
وأوضح بيسكوف، اليوم السبت أنه "بعد المحادثات الروسية التركية يوم أمس، عقد بوتين اجتماع عمل مع رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديدروف".
وذكر بيسكوف أن "الاجتماع ناقش الأوضاع في الجمهورية وقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في بيان مشترك ضرورة الحفاظ على الوحدة السياسية والتكامل الإقليمي لسوريا.
واتفقت روسيا وتركيا
، يوم أمس الجمعة في 5 أغسطس/آب، على اتخاذ خطوات للتعاون في مجال النقل والتجارة والزراعة والسياحة، حيث أجرى قادة البلدين مشاورات واسعة حول الأجندة الثنائية للعلاقات الروسية التركية واتفقا على ما يلي: زيادة حجم التجارة الثنائية على أساس متوازن وتحقيق الأهداف الموضوعة وتلبية تطلعات الجانب الآخر في مجالات الاقتصاد والطاقة؛ واتخاذ خطوات ملموسة لزيادة التعاون بشأن القضايا التي ظلت على جدول أعمال كلا البلدين لفترة طويلة، في قطاعات مثل النقل والتجارة والزراعة والصناعة والتمويل والسياحة والبناء".