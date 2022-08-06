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"الليغا" ترفض تسجيل صفقات برشلونة
"الليغا" ترفض تسجيل صفقات برشلونة
أشارت تقارير صحفية إسبانية أن رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم رفضت تسجيل الصفقات الجديدة التي أبرمها نادي برشلونة هذا الصيف. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T10:22+0000
2022-08-06T10:22+0000
رياضة
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وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن رئيس نادي برشلونة، قدّم جميع الوثائق لرابطة "الليغا" الإسبانية من أجل تسجيل تعاقدات النادي الجديدة المتمثلة في روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا والإيفواري فرانك كيسي والفرنسي جول كوندي والدنماركي أندرياس كريستنسن، وتجديد التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي والإسباني سيرجي روبيرتو.وأضافت الصحيفة أن النادي يرغب في أن يكون اللاعبون متاحين للمدرب تشافي هيرنانديز، في مباراة رايو فايكانو في افتتاح مسابقة الدوري الإسباني رغم وجود وقت حتى يوم 31 أغسطس/آب الجاري، للموعد النهائي لإغلاق القيد.
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رياضة

"الليغا" ترفض تسجيل صفقات برشلونة

10:22 GMT 06.08.2022
© AFP 2022 / PAU BARRENAتقديم لاعب برشلونة الجديد، روبرت ليفاندوفسكي
تقديم لاعب برشلونة الجديد، روبرت ليفاندوفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
© AFP 2022 / PAU BARRENA
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أشارت تقارير صحفية إسبانية أن رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم رفضت تسجيل الصفقات الجديدة التي أبرمها نادي برشلونة هذا الصيف.
وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن رئيس نادي برشلونة، قدّم جميع الوثائق لرابطة "الليغا" الإسبانية من أجل تسجيل تعاقدات النادي الجديدة المتمثلة في روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا والإيفواري فرانك كيسي والفرنسي جول كوندي والدنماركي أندرياس كريستنسن، وتجديد التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي والإسباني سيرجي روبيرتو.

ويعود سبب رفض الرابطة تسجيل اللاعبين لأن برشلونة لم يلتزم بشروط تسجيل الصفقات الجديدة أو تجديد النادي للتعاقدات، بسبب الوضع الاقتصادي رغم الرافعات الاقتصادية التي قام بها النادي في الفترة الماضية.

وأضافت الصحيفة أن النادي يرغب في أن يكون اللاعبون متاحين للمدرب تشافي هيرنانديز، في مباراة رايو فايكانو في افتتاح مسابقة الدوري الإسباني رغم وجود وقت حتى يوم 31 أغسطس/آب الجاري، للموعد النهائي لإغلاق القيد.
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