https://arabic.sputniknews.com/20220806/بينهم-أطفال-ومسنة-الصحة-الفلسطينية-تعلن-ارتفاع-عدد-قتلى-الغارات-على-قطاع-غزة-إلى-24-قتيلا-1066088947.html

بينهم أطفال ومسنة… الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد قتلى الغارات على قطاع غزة إلى 24 قتيلا

بينهم أطفال ومسنة… الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد قتلى الغارات على قطاع غزة إلى 24 قتيلا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد القتلى منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، ظهر أمس الجمعة، إلى 24 قتيلا، بينهم 6 أطفال، وسيدة مسنة. 06.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-06T20:30+0000

2022-08-06T20:30+0000

2022-08-06T20:30+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

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القدس - سبوتنيك. جاء في بيان صادر عن وزارة الصحة في قطاع غزة "بلغ عدد الشهداء حتى الآن نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ ظهر أمس الجمعة 24 شهيدًا، بينهم 6 أطفال وسيدة (23 سنة) ومسنة (79 سنة) وبلغ عدد المصابين 203 إصابات".وأعلن رئيس وزراء إسرائيل يائير لابيد، أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في القطاع، للقضاء على "تهديدات وشيكة" لم يسمها، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عقب اعتقال السلطات الإسرائيلية القيادي في الحركة بسام السعدي.واستهدف الجيش الإسرائيلي مقار لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.وردا على الهجوم، أعلنت "سرايا القدس"، إطلاق مئات الصواريخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري.

https://arabic.sputniknews.com/20220806/نصر-الله-حزب-الله-على-تواصل-دائم-بقادة-المقاومة-في-فلسطين-بشأن-غزة-1066087685.html

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العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم