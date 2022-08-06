https://arabic.sputniknews.com/20220806/تمرين-يمكن-أن-يتنبأ-بطول-العمر-فيديو-1066081868.html

تمرين يمكن أن يتنبأ بطول العمر... فيديو

تمرين يمكن أن يتنبأ بطول العمر... فيديو

من المعروف أن الحفاظ على اللياقة والنشاط يحسن فرصنا في العيش لفترة أطول. فهو لا يمنح مفاصلنا وعضلاتنا القوة فحسب، بل يساعد أيضا في تقوية الأعضاء الحيوية مثل... 06.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-06T17:00+0000

2022-08-06T17:00+0000

2022-08-06T17:13+0000

منوعات

الصحة

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هناك اختبار واحد "بسيط" للياقة البدنية يمكن أن يتنبأ بالمدة التي من المحتمل أن نعيشها، بحسب موقع "إكسبريس".ربما تكون قد سمعت بالفعل عن اختبار الكرسي الكلاسيكي - حيث يُطلب من الشخص الوقوف من وضع الجلوس على كرسي.يسمح هذا للأطباء بتقييم اللياقة البدنية للجزء السفلي من الجسم وقوة الساق لكبار السن.يمكن أن يكشف أيضا عن مدى مرونة شخص ما وكيف يبدو تنسيقه.ولكن يُقال إن اختبارا آخر تم إنشاؤه بواسطة باحثين من البرازيل - ونشر في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية في عام 2012 - ينبئ بالمدة التي قد تعيشها.لتنفيذ التمرين:اجلس على الأرض من وضع الوقوف دون استخدام يديك أو ذراعيك أو ركبتيك لإبطاء نزولك.ثم قف دون استخدام يديك أو ذراعيك أو ركبتيك للمساعدة إن أمكن.كجزء من الدراسة البرازيلية، تمت متابعة 2002 من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 51 و80 عاما بمعدل ست سنوات.ووجدت الدراسة أن أولئك الذين اضطروا إلى استخدام اليدين والركبتين للنهوض والنزول - بغض النظر عن العمر - كانوا أكثر عرضة للوفاة بسبع مرات تقريبا في غضون ست سنوات من أولئك الذين يمكن أن ينهضوا لأعلى ولأسفل دون دعم.كان هذا بسبب "نقص" اللياقة العضلية الهيكلية، كما تم قياسها بواسطة الاختبار.خلال الاختبار، تم تقييم كل من الحركتين الأساسيتين لجميع المشاركين، مع طرح نقطة واحدة من خمسة لكل دعم مستخدم (اليد أو الركبة، على سبيل المثال).لذلك تم التقييم من خلال مجموع درجات من صفر إلى 10.ويقول التقرير: "خلال فترة الدراسة، توفي 159 شخصا، وبلغ معدل الوفيات 7.9 بالمائة.حدثت غالبية هذه الوفيات في الأشخاص الذين حصلوا على درجات اختبار منخفضة.أوضح الفريق أن الدرجة العالية في اختبار الجلوس قد "تعكس القدرة على أداء مجموعة واسعة من أنشطة الحياة اليومية بنجاح، مثل الانحناء لالتقاط صحيفة أو زوج من النظارات من تحت طاولة".قال أحد الباحثين - الدكتور كلاوديو جيل أراوجو: "من المعروف أن اللياقة الهوائية ترتبط ارتباطا وثيقا بالبقاء على قيد الحياة، لكن دراستنا تظهر أيضا أن الحفاظ على مستويات عالية من مرونة الجسم، وقوة العضلات، والقدرة على نسبة موازنة الجسم والتنسيق ليست جيدة فقط لأداء الأنشطة اليومية ولكن لها تأثير إيجابي على متوسط العمر المتوقع".وأضاف: "عند مقارنتها بالطرق الأخرى للاختبار الوظيفي، فإن اختبار الجلوس لا يتطلب معدات محددة وهو آمن وسهل التطبيق في فترة زمنية قصيرة (أقل من دقيقتين) وحاصل على درجات موثوقة".وتابع الدكتور أراوجو: "إذا كان بإمكان رجل أو امرأة في منتصف العمر أو أكبر سنا الجلوس والنهوض من الأرض باستخدام يد واحدة فقط - أو حتى أفضل دون مساعدة اليد - فهم ليسوا فقط في الربع الأعلى من اللياقة العضلية الهيكلية ولكنهم من المحتمل أن يكون تشخيص البقاء على قيد الحياة أفضل من أولئك غير القادرين على القيام بذلك".

https://arabic.sputniknews.com/20220604/تمرين-يستغرق-3-دقائق-يوميا-يحرق-دهون-البطن-بفاعلية-فيديو-1063065850.html

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منوعات, الصحة