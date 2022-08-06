https://arabic.sputniknews.com/20220806/حزب-الله-يعلق-على-مقتل-القيادي-الفلسطيني-تيسير-الجعبري-ويصف-إسرائيل-بـالدولة-المجرمة-1066063141.html

"حزب الله" يعلق على مقتل القيادي الفلسطيني تيسير الجعبري ويصف إسرائيل بـ"الدولة المجرمة"

"حزب الله" يعلق على مقتل القيادي الفلسطيني تيسير الجعبري ويصف إسرائيل بـ"الدولة المجرمة"

وصف "حزب الله" اللبناني إسرائيل بـ"الدولة المجرمة"، مؤكدا أن "قتل القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي ومسؤول منطقة شمال قطاع غزة، تيسير الجعبري "عمل إجرامي... 06.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-06T10:46+0000

2022-08-06T10:46+0000

2022-08-06T10:46+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

أخبار حزب الله

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

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وقال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم عبر حسابه على "تويتر": "يجب أن نعرف أن إسرائيل مجرمة وعدوانية، وقتل الجعبري في حي سكني مع شهداء بينهم طفل وعشرات الجرحى هو عمل إجرامي لا يمكن أن يمر من دون عقاب، وعلى إسرائيل أن تتحمل مسؤولية هذا العقاب".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أعلن أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي بالحركة بسام السعدي.واستهدف الجيش الإسرائيلي مقار لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.وردا على الهجوم، أعلنت حركة "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" إطلاق نحو 100 صاروخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري.وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية أمس، في قطاع غزة، 11 شخصا، ونحو 80 مصابا، فيما أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن مقاتلات الجيش الإسرائيلي شنت غارات جوية على وسط قطاع غزة.

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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم