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لابيد خلال جلسة طارئة لـ"الكابينيت": إسرائيل ستواصل العمل بلا تردد لضمان سلامة مواطنيها
لابيد خلال جلسة طارئة لـ"الكابينيت": إسرائيل ستواصل العمل بلا تردد لضمان سلامة مواطنيها
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم السبت، إن بلاده ستواصل العمل دون تردد لضمان سلامة مواطنيها. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T20:43+0000
2022-08-06T20:43+0000
العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار إسرائيل اليوم
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أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات لابيد جاءت خلال ترأسه جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، والذي شدد خلالها على أن بلاده لن تتوانى عن ضمان سلامة مواطنيها.وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي في الحركة بسام السعدي.واستهدف الجيش الإسرائيلي مقار لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.وكان الجيش الإسرائيلي قد كشف أنه حتى الساعة السادسة من مساء اليوم السبت بالتوقيت المحلي، وصل إلى الأراضي الإسرائيلية 227 صاروخا أطلقت من قطاع غزة منذ بداية العملية العسكرية، تم اعتراض 160 منها بواسطة منظومة "القبة الحديدية".وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية، أمس، في قطاع غزة، 24 شخصا، ونحو 203 مصابا، فيما أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن مقاتلات الجيش الإسرائيلي شنت غارات جوية على وسط قطاع غزة.
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العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم

لابيد خلال جلسة طارئة لـ"الكابينيت": إسرائيل ستواصل العمل بلا تردد لضمان سلامة مواطنيها

20:43 GMT 06.08.2022
© AFP 2022 / ASHRAF AMRAنيران تشتعل في أحد مباني قطاع غزة نتيجة غارة جوية إسرائيلية، 6 أغسطس/ آب 2022
نيران تشتعل في أحد مباني قطاع غزة نتيجة غارة جوية إسرائيلية، 6 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
© AFP 2022 / ASHRAF AMRA
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم السبت، إن بلاده ستواصل العمل دون تردد لضمان سلامة مواطنيها.
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات لابيد جاءت خلال ترأسه جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، والذي شدد خلالها على أن بلاده لن تتوانى عن ضمان سلامة مواطنيها.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي في الحركة بسام السعدي.
واستهدف الجيش الإسرائيلي مقار لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.
وكان الجيش الإسرائيلي قد كشف أنه حتى الساعة السادسة من مساء اليوم السبت بالتوقيت المحلي، وصل إلى الأراضي الإسرائيلية 227 صاروخا أطلقت من قطاع غزة منذ بداية العملية العسكرية، تم اعتراض 160 منها بواسطة منظومة "القبة الحديدية".
وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية، أمس، في قطاع غزة، 24 شخصا، ونحو 203 مصابا، فيما أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن مقاتلات الجيش الإسرائيلي شنت غارات جوية على وسط قطاع غزة.
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