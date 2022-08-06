https://arabic.sputniknews.com/20220806/لابيد-خلال-جلسة-طارئة-لـالكابينيت-إسرائيل-ستواصل-العمل-بلا-تردد-لضمان-سلامة-مواطنيها-1066089483.html

لابيد خلال جلسة طارئة لـ"الكابينيت": إسرائيل ستواصل العمل بلا تردد لضمان سلامة مواطنيها

لابيد خلال جلسة طارئة لـ"الكابينيت": إسرائيل ستواصل العمل بلا تردد لضمان سلامة مواطنيها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم السبت، إن بلاده ستواصل العمل دون تردد لضمان سلامة مواطنيها. 06.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-06T20:43+0000

2022-08-06T20:43+0000

2022-08-06T20:43+0000

العالم العربي

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار إسرائيل اليوم

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أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات لابيد جاءت خلال ترأسه جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، والذي شدد خلالها على أن بلاده لن تتوانى عن ضمان سلامة مواطنيها.وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي في الحركة بسام السعدي.واستهدف الجيش الإسرائيلي مقار لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.وكان الجيش الإسرائيلي قد كشف أنه حتى الساعة السادسة من مساء اليوم السبت بالتوقيت المحلي، وصل إلى الأراضي الإسرائيلية 227 صاروخا أطلقت من قطاع غزة منذ بداية العملية العسكرية، تم اعتراض 160 منها بواسطة منظومة "القبة الحديدية".وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية، أمس، في قطاع غزة، 24 شخصا، ونحو 203 مصابا، فيما أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن مقاتلات الجيش الإسرائيلي شنت غارات جوية على وسط قطاع غزة.

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العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم