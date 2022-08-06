لابيد خلال جلسة طارئة لـ"الكابينيت": إسرائيل ستواصل العمل بلا تردد لضمان سلامة مواطنيها
© AFP 2022 / ASHRAF AMRAنيران تشتعل في أحد مباني قطاع غزة نتيجة غارة جوية إسرائيلية، 6 أغسطس/ آب 2022
© AFP 2022 / ASHRAF AMRA
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم السبت، إن بلاده ستواصل العمل دون تردد لضمان سلامة مواطنيها.
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات لابيد جاءت خلال ترأسه جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، والذي شدد خلالها على أن بلاده لن تتوانى عن ضمان سلامة مواطنيها.
רה"מ @yairlapid בפתח ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני: "ישראל תמשיך לפעול ללא היסוס כדי להבטיח שלום תושביה"— גלצ (@GLZRadio) August 6, 2022
(צילום: קובי גדעון, לע"מ)@yanircozin pic.twitter.com/v2h639LhLw
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي في الحركة بسام السعدي.
ראש הממשלה @yairlapid מכנס כעת את שרי הקבינט המדיני-ביטחוני בקריה בתל אביב: "ישראל תמשיך לפעול ללא היסוס כדי להבטיח שלום תושביה"— החדשות - N12 (@N12News) August 6, 2022
📷קובי גדעון, לע"מ pic.twitter.com/UYomiuZk28
واستهدف الجيش الإسرائيلي مقار لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.
وكان الجيش الإسرائيلي قد كشف أنه حتى الساعة السادسة من مساء اليوم السبت بالتوقيت المحلي، وصل إلى الأراضي الإسرائيلية 227 صاروخا أطلقت من قطاع غزة منذ بداية العملية العسكرية، تم اعتراض 160 منها بواسطة منظومة "القبة الحديدية".
מבצע "עלות השחר": בכיר בג'יהאד האסלאמי חוסל ברפיח >>— ערוץ 7 (@arutz7heb) August 6, 2022
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وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية، أمس، في قطاع غزة، 24 شخصا، ونحو 203 مصابا، فيما أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن مقاتلات الجيش الإسرائيلي شنت غارات جوية على وسط قطاع غزة.