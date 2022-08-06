https://arabic.sputniknews.com/20220806/ليفربول-يقدم-عرضه-الأول-لضم-ابن-ناصر-من-ميلان-1066075105.html
ليفربول يقدم عرضه الأول لضم ابن ناصر من ميلان
ليفربول يقدم عرضه الأول لضم ابن ناصر من ميلان
أفاد تقرير إعلامي إيطالي بأن نادي ليفربول قدم عرضا أوليا لنادي ميلان الإيطالي لضم الجزائري إسماعيل بن ناصر. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T14:37+0000
2022-08-06T14:37+0000
2022-08-06T14:39+0000
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1d/1062859107_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_9620e6c28c0697adb71301fbdcea2368.jpg
وبحسب التقرير الذي نشره موقع "كالتشيو ميركاتو ويب"، فإن إدارة النادي الإنجليزي مستعدة لتقديم عرض بقيمة 40 مليون يورو للحصول على خدمات نجم خط الوسط الجزائري وبتوصية من المدرب الألماني، يورغن كلوب، رغم أن هذا المبلغ يقل بـ10 ملايين يورو عن قيمة الشرط الجزائي بعقد ابن ناصر، المتاح كسره للأندية غير الإيطالية فقط.وذكرت الصحيفة أن ميلان لا يفكر في التفريط باللاعب إلا أن هذا الموقف قد يتغير في حال عدم توصل الطرفين لتجديد التعاقد بينهما.ولم يتوصل وكيل أعمال الدولي الجزائري حتى الآن لأي اتفاق مع إدارة ميلان لتجديد العقد إلى عام 2026، حيث يرتبط ابن ناصر بعقد حتى صيف 2024.وكانت العديد من المصادر الإعلامية الإيطالية قد ذكرت أن وكيل أعمال النجم الجزائري رفض مقترحات إدارة الروسونيري، ويُصّر على حصول ابن ناصر على راتب سنوي في حدود 4 ملايين يورو.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1d/1062859107_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_09bd4b9a951779813810d1eb2f6c38e9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
ليفربول يقدم عرضه الأول لضم ابن ناصر من ميلان
14:37 GMT 06.08.2022 (تم التحديث: 14:39 GMT 06.08.2022) تابعنا عبر
أفاد تقرير إعلامي إيطالي بأن نادي ليفربول قدم عرضا أوليا لنادي ميلان الإيطالي لضم الجزائري إسماعيل بن ناصر.
وبحسب التقرير الذي نشره موقع "كالتشيو ميركاتو ويب
"، فإن إدارة النادي الإنجليزي مستعدة لتقديم عرض بقيمة 40 مليون يورو للحصول على خدمات نجم خط الوسط الجزائري وبتوصية من المدرب الألماني، يورغن كلوب، رغم أن هذا المبلغ يقل بـ10 ملايين يورو عن قيمة الشرط الجزائي بعقد ابن ناصر، المتاح كسره للأندية غير الإيطالية فقط.
وذكرت الصحيفة أن ميلان لا يفكر
في التفريط باللاعب إلا أن هذا الموقف قد يتغير في حال عدم توصل الطرفين لتجديد التعاقد بينهما.
ولم يتوصل وكيل أعمال الدولي الجزائري حتى الآن لأي اتفاق مع إدارة ميلان لتجديد العقد إلى عام 2026، حيث يرتبط ابن ناصر بعقد حتى صيف 2024.
وكانت العديد من المصادر الإعلامية الإيطالية قد ذكرت أن وكيل أعمال النجم الجزائري رفض مقترحات إدارة الروسونيري، ويُصّر على حصول ابن ناصر على راتب سنوي في حدود 4 ملايين يورو.