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https://arabic.sputniknews.com/20220806/ليفربول-يقدم-عرضه-الأول-لضم-ابن-ناصر-من-ميلان-1066075105.html
ليفربول يقدم عرضه الأول لضم ابن ناصر من ميلان
ليفربول يقدم عرضه الأول لضم ابن ناصر من ميلان
أفاد تقرير إعلامي إيطالي بأن نادي ليفربول قدم عرضا أوليا لنادي ميلان الإيطالي لضم الجزائري إسماعيل بن ناصر. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T14:37+0000
2022-08-06T14:39+0000
رياضة
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وبحسب التقرير الذي نشره موقع "كالتشيو ميركاتو ويب"، فإن إدارة النادي الإنجليزي مستعدة لتقديم عرض بقيمة 40 مليون يورو للحصول على خدمات نجم خط الوسط الجزائري وبتوصية من المدرب الألماني، يورغن كلوب، رغم أن هذا المبلغ يقل بـ10 ملايين يورو عن قيمة الشرط الجزائي بعقد ابن ناصر، المتاح كسره للأندية غير الإيطالية فقط.وذكرت الصحيفة أن ميلان لا يفكر في التفريط باللاعب إلا أن هذا الموقف قد يتغير في حال عدم توصل الطرفين لتجديد التعاقد بينهما.ولم يتوصل وكيل أعمال الدولي الجزائري حتى الآن لأي اتفاق مع إدارة ميلان لتجديد العقد إلى عام 2026، حيث يرتبط ابن ناصر بعقد حتى صيف 2024.وكانت العديد من المصادر الإعلامية الإيطالية قد ذكرت أن وكيل أعمال النجم الجزائري رفض مقترحات إدارة الروسونيري، ويُصّر على حصول ابن ناصر على راتب سنوي في حدود 4 ملايين يورو.
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رياضة

ليفربول يقدم عرضه الأول لضم ابن ناصر من ميلان

14:37 GMT 06.08.2022 (تم التحديث: 14:39 GMT 06.08.2022)
© AFP 2022 / FRANCK FIFEفريق ليفربول الإنجليزي قبل بداية مباراة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم
فريق ليفربول الإنجليزي قبل بداية مباراة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
© AFP 2022 / FRANCK FIFE
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أفاد تقرير إعلامي إيطالي بأن نادي ليفربول قدم عرضا أوليا لنادي ميلان الإيطالي لضم الجزائري إسماعيل بن ناصر.
وبحسب التقرير الذي نشره موقع "كالتشيو ميركاتو ويب"، فإن إدارة النادي الإنجليزي مستعدة لتقديم عرض بقيمة 40 مليون يورو للحصول على خدمات نجم خط الوسط الجزائري وبتوصية من المدرب الألماني، يورغن كلوب، رغم أن هذا المبلغ يقل بـ10 ملايين يورو عن قيمة الشرط الجزائي بعقد ابن ناصر، المتاح كسره للأندية غير الإيطالية فقط.
وذكرت الصحيفة أن ميلان لا يفكر في التفريط باللاعب إلا أن هذا الموقف قد يتغير في حال عدم توصل الطرفين لتجديد التعاقد بينهما.
ولم يتوصل وكيل أعمال الدولي الجزائري حتى الآن لأي اتفاق مع إدارة ميلان لتجديد العقد إلى عام 2026، حيث يرتبط ابن ناصر بعقد حتى صيف 2024.
وكانت العديد من المصادر الإعلامية الإيطالية قد ذكرت أن وكيل أعمال النجم الجزائري رفض مقترحات إدارة الروسونيري، ويُصّر على حصول ابن ناصر على راتب سنوي في حدود 4 ملايين يورو.
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