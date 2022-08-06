https://arabic.sputniknews.com/20220806/محمد-صلاح-يسجل-رقما-قياسيا-جديدا-في-الدوري-الإنجليزي-1066086736.html
محمد صلاح يسجل رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي
محمد صلاح يسجل رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي
حقق محمد صلاح، قائد المنتخب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي، اليوم السبت، إنجازا غير مسبوق، بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في المباراة... 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T19:25+0000
2022-08-06T19:25+0000
2022-08-06T19:37+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
مجتمع
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نجح صلاح في صناعة الهدف الأول لفريق ليفربول وتسجيل الهدف الثاني أمام فولهام الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم السبت، ما يعني أن النجم المصري سجل في جميع المباريات الافتتاحية خلال المواسم الخمس الماضية، بداية من موسم 2017/ 2018.وأكد الموقع الإلكتروني "يالا كورة"، مساء اليوم السبت، أنه على الرغم من صناعة وتسجيل محمد صلاح، إلا أن فريق ليفربول الإنجليزي سقط في فخ التعادل أمام فولهام، الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، بهدفين لكل فريق، ليفقد أول نقطتين هذا الموسم.وأكد الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" اليوم السبت، أنه منذ انتقاله إلى ليفربول في عام 2017، لم يتمكن أي لاعب في الدوري الإنجليزي من المساهمة في أهداف أمام الفرق الصاعدة حديثا إلى المسابقة أكثر من محمد صلاح.وساهم قائد المنتخب المصري في 28 هدفا أمام تلك الفرق الصاعدة حديثا إلى الدوري الإنجليزي، بتسجيل 17 هدفا، وصناعة 11.يشار إلى أن محمد صلاح يخوض موسمه السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص ناديه "ليفربول"، وتمكن أن يصبح ثالث أكثر لاعبي "الريدز" تسجيلا للأهداف عبر تاريخ المسابقة، وذلك برصيد 119 هدفا.
https://arabic.sputniknews.com/20220701/كلوب-صلاح-أصبح-ملكا-في-ليفربول-وسنواته-الأفضل-لم-تأت-بعد-1064515300.html
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أخبار الدوري الإنجليزي, مجتمع
محمد صلاح يسجل رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي
19:25 GMT 06.08.2022 (تم التحديث: 19:37 GMT 06.08.2022) تابعنا عبر
حقق محمد صلاح، قائد المنتخب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي، اليوم السبت، إنجازا غير مسبوق، بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في المباراة الافتتاحية لفريقه للموسم السادس على التوالي.
نجح صلاح في صناعة الهدف الأول لفريق ليفربول وتسجيل الهدف الثاني أمام فولهام الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم السبت، ما يعني أن النجم المصري
سجل في جميع المباريات الافتتاحية خلال المواسم الخمس الماضية، بداية من موسم 2017/ 2018.
وأكد الموقع
الإلكتروني "يالا كورة"، مساء اليوم السبت، أنه على الرغم من صناعة وتسجيل محمد صلاح، إلا أن فريق ليفربول الإنجليزي سقط في فخ التعادل أمام فولهام، الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، بهدفين لكل فريق، ليفقد أول نقطتين هذا الموسم.
وأكد الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" اليوم السبت، أنه منذ انتقاله إلى ليفربول في عام 2017، لم يتمكن أي لاعب في الدوري الإنجليزي من المساهمة في أهداف أمام الفرق الصاعدة حديثا إلى المسابقة أكثر من محمد صلاح.
وساهم قائد المنتخب المصري في 28 هدفا أمام تلك الفرق الصاعدة حديثا إلى الدوري الإنجليزي
، بتسجيل 17 هدفا، وصناعة 11.
يشار إلى أن محمد صلاح يخوض موسمه السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص ناديه "ليفربول"، وتمكن أن يصبح ثالث أكثر لاعبي "الريدز" تسجيلا للأهداف عبر تاريخ المسابقة، وذلك برصيد 119 هدفا.