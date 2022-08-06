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وزارة الدفاع التايوانية: الصين تجري محاكاة لهجوم على تايوان
وزارة الدفاع التايوانية: الصين تجري محاكاة لهجوم على تايوان
اعتبرت وزارة الدفاع التايوانية، أن الصين تحاكي هجوما على تايوان إثر رصد لطائرات وسفن تابعة لها تنشط في مضيق تايوان. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T08:03+0000
2022-08-06T08:03+0000
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وحسب "فرانس برس"، قالت الدفاع التايوانية في بيان، اليوم السبت، إن قواتها "رصدت مجموعات عدة من الطائرات والسفن الصينية التي تقوم بأنشطة حول مضيق تايوان".وأضافت أن "بعض الطائرات والسفن الصينية عبرت الخط الوسط الفاصل". وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام تايوانية أنه تم رصد 7 طائرات صينية مسيرة فوق جزر تايوان (الصين) خلال الليلة الماضية.وأوضحت أن "تواتر الطلعات الجوية وعدد الطائرات المسيرة التي تظهر في المجال الجوي لمنطقة الدفاع الخارجي للجزيرة آخذ في الازدياد تدريجيا مؤخرا".وكانت الصين قد أطلقت مناورات عسكرية واسعة النطاق في مضيق تايوان الشرقي ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه هذا الأسبوع.يشار إلى أن بيلوسي، التي تجاهلت تحذيرات بكين المتكررة، هي أعلى مسؤول أمريكي يأتي إلى تايوان منذ 14 عاما.وقالت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة إن الصين ستفرض عقوبات على بيلوسي وأقاربها المقربين بسبب زيارتها الاستفزازية لتايوان التي وجهت ضربة خطيرة لمبدأ صين واحدة وعرضت السلام والاستقرار في مضيق تايوان للخطر.
https://arabic.sputniknews.com/20220806/رصد-7-طائرات-صينية-مسيرة-فوق-تايوان-خلال-الليل-1066055745.html
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الصين, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, العالم, أخبار العالم الآن

وزارة الدفاع التايوانية: الصين تجري محاكاة لهجوم على تايوان

08:03 GMT 06.08.2022
© AFP 2022 / ANTHONY WALLACEمقاتلات جي - 15 على متن حاملة طائرات صينية
مقاتلات جي - 15 على متن حاملة طائرات صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
© AFP 2022 / ANTHONY WALLACE
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اعتبرت وزارة الدفاع التايوانية، أن الصين تحاكي هجوما على تايوان إثر رصد لطائرات وسفن تابعة لها تنشط في مضيق تايوان.
وحسب "فرانس برس"، قالت الدفاع التايوانية في بيان، اليوم السبت، إن قواتها "رصدت مجموعات عدة من الطائرات والسفن الصينية التي تقوم بأنشطة حول مضيق تايوان".
وأضافت أن "بعض الطائرات والسفن الصينية عبرت الخط الوسط الفاصل".

وتابعت: "يُعتقد أن الصين تجري محاكاة لهجوم على جزيرة تايوان الرئيسية".

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام تايوانية أنه تم رصد 7 طائرات صينية مسيرة فوق جزر تايوان (الصين) خلال الليلة الماضية.
وأوضحت أن "تواتر الطلعات الجوية وعدد الطائرات المسيرة التي تظهر في المجال الجوي لمنطقة الدفاع الخارجي للجزيرة آخذ في الازدياد تدريجيا مؤخرا".
مناورات عسكرية للبحرية التايوانية باستخدام أسلحة أجنبية خلال تدريبات هان كوانغ السنوية، على البحر بالقرب من ميناء سواو البحري في مقاطعة ييلان في 26 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
رصد 7 طائرات صينية مسيرة فوق تايوان الليلة الماضية
06:22 GMT
وكانت الصين قد أطلقت مناورات عسكرية واسعة النطاق في مضيق تايوان الشرقي ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه هذا الأسبوع.
يشار إلى أن بيلوسي، التي تجاهلت تحذيرات بكين المتكررة، هي أعلى مسؤول أمريكي يأتي إلى تايوان منذ 14 عاما.
وقالت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة إن الصين ستفرض عقوبات على بيلوسي وأقاربها المقربين بسبب زيارتها الاستفزازية لتايوان التي وجهت ضربة خطيرة لمبدأ صين واحدة وعرضت السلام والاستقرار في مضيق تايوان للخطر.
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