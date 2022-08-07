https://arabic.sputniknews.com/20220807/إسرائيل-تعلن-سريان-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-الليلة-وتؤكد-أنها-تحتفظ-بحق-الرد-حال-حدوث-أي-انتهاك-1066133380.html
إسرائيل تعلن سريان وقف إطلاق النار في غزة الليلة وتؤكد أنها تحتفظ بحق الرد حال حدوث أي انتهاك
إسرائيل تعلن سريان وقف إطلاق النار في غزة الليلة وتؤكد أنها تحتفظ بحق الرد حال حدوث أي انتهاك
أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن "وقف إطلاق النار في غزة يسري الليلة 11:30 بالتوقيت المحلي"، منوهة إلى "الاحتفاظ بحق الرد في حال انتهاك وقف... 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T20:34+0000
2022-08-07T20:34+0000
2022-08-07T20:36+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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أكدت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، في بيان لها عبر فيسبوك، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، "أن وقف إطلاق النار سيسري الليلة 11:30.. نشكر مصر على جهودها".وأضافت أنه "في حال انتهاك وقف إطلاق النار، نحتفظ بحق الرد بقوة. ولن نسمح لأي جهة بتعطيل الحياة اليومية لسكان إسرائيل".ودعت جمهورية مصر العربية، مساء اليوم الأحد، إلى "وقف إطلاق النار بين حركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة وإسرائيل بشكل شامل ومتبادل من الساعة 23:30 مساء بالتوقيت المحلي".وكانت حركة "الجهاد الإسلامي"، قد أعلنت في وقت سابق، عن أن "التهدئة مع إسرائيل ستدخل حيز التنفيذ الساعة 11:30 مساء بالتوقيت المحلي".وقالت حركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان لها، "نعلن وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 23:30 ونؤكد ترحيبنا بالجهود المصرية"، مؤكدة "حقها في الرد على أي عدوان صهيوني".من جهتها، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مسؤول كبير قوله إن "وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة 23:30 بالتوقيت المحلي".واغتالت إسرائيل خلال حملتها العسكرية الممتدة منذ عصر الجمعة، عددا من القياديين في "الجهاد الإسلامي" وذراعها المسلح "سرايا القدس".فيما كثفت الحركة مساء اليوم الأحد قصفها لمناطق جنوب ووسط إسرائيل بما في ذلك منطقة "غوش دان" التي تضم تل أبيب.من جانبها، قالت شبكة "الجزيرة" القطرية إن اتفاق الهدنة تأخر بسبب مطالب حركة "الجهاد الإسلامي" من الوسيط المصري بمنحها ضمانات تتعلق بإطلاق سراح أسرى الحركة ووقف التصعيد الإسرائيلي.وكانت تقارير إسرائيلية وعربية قد أفادت بقرب الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إن العملية العسكرية على غزة حققت أهدافها ولا فائدة من استمرارها.
https://arabic.sputniknews.com/20220807/نصر-الله-إسرائيل-كانت-واضحة-اليوم-أنها-تريد-وقف-الحرب-لأنها-لم-تعد-تتحمل-المزيد-من-الصواريخ-1066132666.html
https://arabic.sputniknews.com/20220807/مصر-تدعو-إلى-وقف-إطلاق-النار-بين-الجهاد-الإسلامي-وإسرائيل-بشكل-شامل-ومتبادل-من-الساعة-2330-مساء-1066128799.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل تعلن سريان وقف إطلاق النار في غزة الليلة وتؤكد أنها تحتفظ بحق الرد حال حدوث أي انتهاك
20:34 GMT 07.08.2022 (تم التحديث: 20:36 GMT 07.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن "وقف إطلاق النار في غزة يسري الليلة 11:30 بالتوقيت المحلي"، منوهة إلى "الاحتفاظ بحق الرد في حال انتهاك وقف إطلاق النار".
أكدت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، في بيان لها عبر فيسبوك، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، "أن وقف إطلاق النار سيسري الليلة 11:30.. نشكر مصر على جهودها".
وأضافت أنه "في حال انتهاك وقف إطلاق النار، نحتفظ بحق الرد بقوة. ولن نسمح لأي جهة بتعطيل الحياة اليومية لسكان إسرائيل".
ودعت جمهورية مصر العربية، مساء اليوم الأحد، إلى "وقف إطلاق النار
بين حركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة وإسرائيل بشكل شامل ومتبادل من الساعة 23:30 مساء بالتوقيت المحلي".
وكانت حركة "الجهاد الإسلامي"، قد أعلنت في وقت سابق، عن أن "التهدئة مع إسرائيل ستدخل حيز التنفيذ
الساعة 11:30 مساء بالتوقيت المحلي".
وقالت حركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان لها، "نعلن وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 23:30 ونؤكد ترحيبنا بالجهود المصرية"، مؤكدة "حقها في الرد على أي عدوان صهيوني".
من جهتها، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مسؤول كبير قوله إن "وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة 23:30 بالتوقيت المحلي".
واغتالت إسرائيل خلال حملتها العسكرية الممتدة منذ عصر الجمعة، عددا من القياديين في "الجهاد الإسلامي" وذراعها المسلح "سرايا القدس".
فيما كثفت الحركة مساء اليوم الأحد قصفها لمناطق جنوب ووسط إسرائيل بما في ذلك منطقة "غوش دان" التي تضم تل أبيب
.
من جانبها، قالت شبكة "الجزيرة" القطرية إن اتفاق الهدنة تأخر بسبب مطالب حركة "الجهاد الإسلامي" من الوسيط المصري بمنحها ضمانات تتعلق بإطلاق سراح أسرى الحركة ووقف التصعيد الإسرائيلي.
وكانت تقارير إسرائيلية وعربية قد أفادت بقرب الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد
إن العملية العسكرية على غزة حققت أهدافها ولا فائدة من استمرارها.