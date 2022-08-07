https://arabic.sputniknews.com/20220807/ارتفاع-ضحايا-صاعقة-البيت-الأبيض-إلى-3-أمريكيين-ورابع-في-حالة-خطيرة-فيديو-1066096956.html

ارتفاع ضحايا صاعقة البيت الأبيض إلى 3 أمريكيين ورابع في حالة خطيرة... فيديو

ارتفاع ضحايا صاعقة البيت الأبيض إلى 3 أمريكيين ورابع في حالة خطيرة... فيديو

توفي ثلاثة أشخاص، بينهم زوجان من ولاية ويسكونسن يحتفلان بعيد زواجهما السادس والخمسين، جراء إصابتهم بسبب صاعقة، مساء الخميس الماضي في ساحة لافاييت، شمال البيت... 07.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-07T08:33+0000

2022-08-07T08:33+0000

2022-08-07T08:33+0000

واشنطن

الولايات المتحدة الأمريكية

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ووفقا لبيان أصدرته شرطة العاصمة، ونشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فقد أصيب أربعة أشخاص - رجلان وامرأتان - بجروح خطيرة في الصاعقة التي ضربت قبل الساعة 7 مساءً بقليل، مساء الخميس في وسط الحديقة، بساحة لافاييت شمال البيت الأبيض.من جهته، قال المتحدث باسم إدارة الإطفاء فيتو ماجيولو في إفادة صحفية مساء الخميس، قدمت الخدمة السرية الأمريكية وشرطة المتنزهات الأمريكية المساعدة للضحايا، لافتا إلى أن من بين الذين لقوا حتفهم، دونا مولر، 75 عامًا، معلمة متقاعدة، وزوجها جيمس مولر، 76 عامًا.وحسب زوجة ابنهما فقد كان الزوجان يحتفلان بعيد زواجهما السادس والخمسين، مشيرة إلى أنهما ليسا على صلة بالأشخاص الآخرين الذين كانوا تحت الشجرة عندما ضرب البرق.وعن القتيل الثالث قالت الشرطة في إعلان وفاته، إنه رجل يبلغ من العمر 29 عاما، وتم حجب هويته في انتظار إخطار أقاربه.ووصفت وسائل إعلام عالمية الصاعقة بأنها تشبه القذيفة، التي يحاول كثيرون الهروب منها وفقا لما ظهر من لقطات فيديو آخر، بدت فيه شاحنة تتعرض للبرق وتمر صاعقته عبرها، مما تسبب بحريق وشرر ودخان بسرعة مع استمرار المركبات في القيادة لفترة وجيزة.

واشنطن

الولايات المتحدة الأمريكية

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واشنطن, الولايات المتحدة الأمريكية