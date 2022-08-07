https://arabic.sputniknews.com/20220807/الاتحاد-الأفريقي-يدين-الهجمات-الإسرائيلية-في-قطاع-غزة-1066105925.html

الاتحاد الأفريقي يدين الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة

الاتحاد الأفريقي يدين الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة

أدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، اليوم الأحد، "الهجمات الجوية" الإسرائيلية في قطاع غزة. 07.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-07T12:16+0000

2022-08-07T12:16+0000

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أخبار إسرائيل اليوم

العدوان الإسرائيلي على غزة

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وقال الاتحاد الأفريقي في بيان إن "موسى فقي محمد يدين بشدة الهجمات الجوية المتواصلة التي تشنها إسرائيل في غزة وراح ضحيتها أكثر من 30 مدنيا فلسطينيا بينهم 6 أطفال"، بحسب "فرانس برس".وأضاف البيان أن "استهداف المدنيين والاحتلال غير القانوني المتواصل من قبل القوات الإسرائيلية للأراضي المحتلة، انتهاك صارخ للقانون الدولي ويعقد البحث عن حل عادل ودائم".ويعد القتال الدائر هو الأسوأ منذ حرب العام الماضي التي أحدثت تدميرا في قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من 2.3 مليون فلسطيني، وأجبرت الإسرائيليين على البحث عن ملاذات.أعلن الجيش الإسرائيلي أن عدد الصواريخ التي أُطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل منذ بدء التصعيد يوم الجمعة الماضي، قد بلغ 580 صاروخًا، سقط منها نحو 120 داخل القطاع.وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية، أمس، في قطاع غزة، 31 شخصا، ونحو 250 مصابا، فيما أفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم السبت، بأن مقاتلات الجيش الإسرائيلي شنت غارات جوية على وسط قطاع غزة.

https://arabic.sputniknews.com/20220807/سرايا-القدس-تتوعد-بتحويل-مستوطنات-غلاف-غزة-إلى-مكان-غير-قابل-للحياة-1066102351.html

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أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة