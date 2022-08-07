الجيش الإسرائيلي يهاجم مواقع إطلاق الصواريخ في أنحاء غزة
© AFP 2022 / MAHMUD HAMSضربات جوية متبادلة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في غزة، 5 أغسطس/ آب 2022
© AFP 2022 / MAHMUD HAMS
أكدت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي يهاجم مواقع إطلاق الصواريخ في أنحاء قطاع غزة.
وذكرت الصحيفة العبرية، ظهر اليوم الأحد، أن قوات الجيش الإسرائيلي تقوم بمحاولة تمشيط لمواقع إطلاق الصواريخ من داخل قطاع غزة بهدف استهدافها.
ومن جهتها، أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق رشقة صواريخ من داخل قطاع غزة على مستوطنة أشكلون داخل منطقة غلاف غزة (المستوطنات المحاذية لقطاع غزة)، وهو ما كان سببا لبحث القوات الإسرائيلية عن أماكن إطلاق مثل هذه الصواريخ، ومحاولة تدميرها.
תיעוד היירוטים באשקלון • לאחר המטח לעוטף עזה ולאשקלון צה"ל תוקף ברחבי עזה עמדות שיגור רקטות@Itsik_zuarets @ItayBlumental (צילום: ליאור כליף) pic.twitter.com/Ar3g0MRQLn— כאן חדשות (@kann_news) August 7, 2022
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أول أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي في الحركة بسام السعدي.
واستهدف الجيش الإسرائيلي مقار لحركة "الجهاد الإسلامي" أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.
צה"ל תוקף עמדות לשיגור רקטות ברחבי רצועת עזה— מעריב אונליין (@MaarivOnline) August 7, 2022
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، أن عناصر من جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" والجيش الإسرائيلي قامت بتصفية قائد الفرقة الجنوبية في "سرايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي"، خالد منصور، في مدينة رفح الفلسطينية.
أعلن الجيش الإسرائيلي أن عدد الصواريخ التي أُطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل منذ بدء التصعيد الجمعة الماضية، قد بلغ 580 صاروخًا، سقط منها نحو 120 داخل القطاع.
כוחותינו החלו בגל תקיפות כנגד עמדות לשיגור לרקטות; מספר יירוטים נצפו בשמי אשקלון | דקה אחר דקה https://t.co/k03q2DV3yZ— עכשיו 14 (@Now14Israel) August 7, 2022
وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية، أمس، في قطاع غزة، 31 شخصا، ونحو 250 مصابا، فيما أفاد مراسل "سبوتنيك"، السبت، بأن مقاتلات الجيش الإسرائيلي شنت غارات جوية على وسط قطاع غزة.