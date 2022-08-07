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الصين تنهي أوسع مناورات عسكرية في محيط تايوان اليوم الأحد
الصين تنهي أوسع مناورات عسكرية في محيط تايوان اليوم الأحد
تنهي الصين، اليوم الأحد، أوسع مناورات عسكرية تنفّذها في محيط تايوان، في ردها على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T08:11+0000
2022-08-07T08:12+0000
الصين
أخبار تايوان
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وتسببت زيارة بيلوسي التي تتولى ثالث أعلى منصب في الولايات المتحدة سخط الصين. وبيلوسي هي أرفع مسؤول أمريكي يزور الجزيرة منذ ربع قرن.وردّت الصين على هذه الخطوة بتعليق سلسلة من المباحثات والشراكات الثنائية، لا سيما في مجال التغير المناخي والدفاع، بحسب وكالة "فرانس برس".أطلقت بكين أوسع مناورات عسكرية في تاريخ الجيش الصيني، حيث حشدت لها طائرات وسفنا حربية وصواريخ باليستية في سياق ما اعتبره محللون محاكاة لحصار تايوان واجتياحها.ويفترض أن تنتهي هذه التدريبات عند ظهر الأحد، حتّى في حال أعلنت الصين أنها ستنظم مناورات جديدة بـ"الذخيرة الحيّة" حتى الخامس عشر من آب/أغسطس في البحر الأصفر الذي يفصل بين الصين وشبه الجزيرة الكورية.
https://arabic.sputniknews.com/20220806/رصد-7-طائرات-صينية-مسيرة-فوق-تايوان-خلال-الليل-1066055745.html
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الصين, أخبار تايوان

الصين تنهي أوسع مناورات عسكرية في محيط تايوان اليوم الأحد

08:11 GMT 07.08.2022 (تم التحديث: 08:12 GMT 07.08.2022)
© AP Photo / U.S. Navy/Petty Officer 2nd Class Will Gaskillسفن حربية أمريكية في بحر الصين الجنوبي
سفن حربية أمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
© AP Photo / U.S. Navy/Petty Officer 2nd Class Will Gaskill
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تنهي الصين، اليوم الأحد، أوسع مناورات عسكرية تنفّذها في محيط تايوان، في ردها على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة.
وتسببت زيارة بيلوسي التي تتولى ثالث أعلى منصب في الولايات المتحدة سخط الصين. وبيلوسي هي أرفع مسؤول أمريكي يزور الجزيرة منذ ربع قرن.
مناورات عسكرية للبحرية التايوانية باستخدام أسلحة أجنبية خلال تدريبات هان كوانغ السنوية، على البحر بالقرب من ميناء سواو البحري في مقاطعة ييلان في 26 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
رصد 7 طائرات صينية مسيرة فوق تايوان الليلة الماضية
أمس, 06:22 GMT
وردّت الصين على هذه الخطوة بتعليق سلسلة من المباحثات والشراكات الثنائية، لا سيما في مجال التغير المناخي والدفاع، بحسب وكالة "فرانس برس".
أطلقت بكين أوسع مناورات عسكرية في تاريخ الجيش الصيني، حيث حشدت لها طائرات وسفنا حربية وصواريخ باليستية في سياق ما اعتبره محللون محاكاة لحصار تايوان واجتياحها.
ويفترض أن تنتهي هذه التدريبات عند ظهر الأحد، حتّى في حال أعلنت الصين أنها ستنظم مناورات جديدة بـ"الذخيرة الحيّة" حتى الخامس عشر من آب/أغسطس في البحر الأصفر الذي يفصل بين الصين وشبه الجزيرة الكورية.
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