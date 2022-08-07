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https://arabic.sputniknews.com/20220807/اليونان-إنقاذ-122-مهاجرا-قرب-جزيرة-رودس-1066129478.html
اليونان... إنقاذ 122 مهاجرا قرب جزيرة رودس
اليونان... إنقاذ 122 مهاجرا قرب جزيرة رودس
أعلن خفر السواحل اليوناني، اليوم الأحد، إنقاذ 122 مهاجرا قرب جزيرة رودس بعدما واجه مركبهم صعوبات. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T19:33+0000
2022-08-07T19:36+0000
العالم
اليونان
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وأفاد خفر السواحل بأن سفينة شحن ترفع علم جزر مارشال أنقذت، أمس السبت، المهاجرين الذين انطلقوا من تركيا المجاورة، مضيفا أنه تم بعد ذلك نقل المهاجرين إلى قارب تابع لخفر السواحل اليوناني ليتم نقلهم إلى جزيرة كوس.ولم ترد أي تفاصيل بعد عن جنسيات وهويات المهاجرين أو نوع المركب الذي كان يقلهم، وفقا لـ "وكالة المغرب العربي".ووصل أكثر من 3000 طالب لجوء إلى اليونان حتى الآن هذا العام، بما في ذلك أكثر من 1100 في الشهر الماضي، وفقا لبيانات من وزارة الهجرة اليونانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220727/إعلام-إنقاذ-100-مهاجر-قبالة-سواحل-اليونان-1065656243.html
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العالم, اليونان

اليونان... إنقاذ 122 مهاجرا قرب جزيرة رودس

19:33 GMT 07.08.2022 (تم التحديث: 19:36 GMT 07.08.2022)
© AP Photo / Uncreditedمهاجرون من لبنان - قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)
مهاجرون من لبنان - قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
© AP Photo / Uncredited
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أعلن خفر السواحل اليوناني، اليوم الأحد، إنقاذ 122 مهاجرا قرب جزيرة رودس بعدما واجه مركبهم صعوبات.
وأفاد خفر السواحل بأن سفينة شحن ترفع علم جزر مارشال أنقذت، أمس السبت، المهاجرين الذين انطلقوا من تركيا المجاورة، مضيفا أنه تم بعد ذلك نقل المهاجرين إلى قارب تابع لخفر السواحل اليوناني ليتم نقلهم إلى جزيرة كوس.
ولم ترد أي تفاصيل بعد عن جنسيات وهويات المهاجرين أو نوع المركب الذي كان يقلهم، وفقا لـ "وكالة المغرب العربي".
أعضاء من المنظمة غير الحكومية الإسبانية ماي دايترانيو (Maydayterraneo) أثناء إنقاذ حوالي 90 مهاجرًا في البحر الأبيض المتوسط قبالة ساحل ليبيا، 9 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
إعلام: إنقاذ 100 مهاجر قبالة سواحل اليونان
27 يوليو, 15:39 GMT
ووصل أكثر من 3000 طالب لجوء إلى اليونان حتى الآن هذا العام، بما في ذلك أكثر من 1100 في الشهر الماضي، وفقا لبيانات من وزارة الهجرة اليونانية.
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